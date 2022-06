“Servono i campioni”: Roma, l’annuncio è una frecciata al club

L’annuncio sa molto di frecciata alla Roma, che è al lavoro per rinforzare la squadra di Mourinho

La conquista della Conference League da parte della Roma fa sognare i tifosi giallorossi per il futuro. Vincere aiuta a vincere e il progetti di Mourinho -triennale, visto il suo contratto- è molto importante. I Friedkin vogliono qualificarsi per la Champions e fare bene in Europa League. L’obiettivo è aumentare i ricavi e non si può non farlo senza qualificarsi alla coppa dalle grandi orecchie. Ci sono diversi giocatori che Tiago Pinto sta trattando.

Dopo gli arrivi di Svilar e Matic, infatti, il prossimo obiettivo è Celik dal Lille. Non è ancora stato formalizzato il suo arrivo, anche se è molto vicino. Acquisti che danno altre alternative a Mourinho, che nel corso della stagione ha continuamente elogiato la rosa dell’Inter e la sua possibilità di avere molte alternative. E oggi sono arrivate le parole di Francesco Totti.

Roma, le parole di Totti sul mercato

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Giocatori come Frattesi, Matic e Celik rendono più competitiva la squadra per lottare per un posto in Champions League. Ma per vincere, servono i campioni. L’ho sempre detto”. Parole chiare, che sanno un po’ di bordata ai Friedkin. Chiaro riferimento a una vittoria di un trofeo importante come lo scudetto.

Totti si è poi soffermato su altri temi, come Ibrahimovic e il suo infortunio: “La sua scelta sicuramente non sarà sbagliata. Per quanto riguarda me, con otto mesi di recupero da affrontare, getterei la spugna…”.