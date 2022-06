Frecciata che arriva per Roberto Mancini. Il tema riguarda ovviamente l’Italia e la mancata convocazione di un attaccante.

L’Italia non vive un momento particolarmente brillante. Gli ultimi mesi hanno visto prima l’esclusione dai Mondiali, poi la sconfitta roboante contro l’Argentina nella Finalissima tra campioni d’Europa ai detentori della Copa America, e poi la sconfitta pesante patita in Nations League per mano della Germania. Insomma, risultati negativi che hanno acceso la spia di allarme tra i tifosi ed ovviamente all’interno della stessa nazionale.

Roberto Mancini sta dando ampio spazio a giovani che possano prendere il posto di quelli che hanno dato tanto in questi anni, ma che ormai sono alla fine di un ciclo. Cosi abbiamo visto Gnonto, ma anche l’esordio dell’oriundo Luiz Felipe. Serve, però, che la nazionale trovi una svolta anche nel reparto avanzato.

Italia, Cassano sferra l’attacco a Mancini: il tema è un attaccante…

Al centro dell’attenzione è finito anche il rendimento di Immobile, reo di non aver soddisfatto a pieno le aspettative. All’Italia, secondo buona parte dei tifosi, manca un bomber di razza che possa prendere sulle spalle la squadra soprattutto nel momenti di difficoltà, quando il gol non arriva. C’è un nome, in particolare, sul quale si è discusso anche negli scorsi mesi.

A rimettere in piedi la questione ci ha pensato Antonio Cassano, che ai microfoni della ‘Bobo Tv’ ha riportato al centro il profilo di Mario Balotelli. Secondo l’ex campione, infatti, sarebbe proprio l’attaccante classe ’90 un elemento in grado di poter sbaragliare le carte in tavola.

“A questo punto richiamerei Mario Balotelli visto che è di gran lunga più forte di tutti quelli che ci sono ora in rosa“, ha tuonato Cassano. “Mario è abbastanza particolare, io ero un pazzo scatenato e lui si avvicinava a me. Gli hanno messo un etichetta addosso”, ha ancora proseguito l’ex attaccante. Insomma, di Balotelli si è parlato tanto ed ancora una volta per Mancini una frecciata sulla sua mancata convocazione.