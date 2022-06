Fiorentina, in chiusura il rinnovo di Italiano: tutti i dettagli

La Fiorentina e Italiano continueranno insieme anche la prossima stagione. Dopo i rumors sul rinnovo, ora l’accordo sembra imminente.

La Fiorentina di Rocco Commisso è pronta a formalizzare l’accordo per l’affare più importante della stagione. Il club viola è ad un passo dalla chiusura per il rinnovo contrattuale di Vincenzo Italiano. L’allenatore dei toscani è in trattativa con la dirigenza capitanata da Commisso per prolungare il suo rapporto sportivo con la squadra viola.

I prossimi giorni potrebbero essere quelli decisivi, visto che il gap tra domanda ed offerta sembra essere stato accorciato drasticamente. Dopo i colloqui e gli incontri avvenuti nelle ultime settimane, il via al nuovo percorso di Italiano alla Fiorentina sembra oramai imminente.

Calciomercato Fiorentina, Italiano ad un passo dal rinnovo

Sembrava un accordo da concretizzare in breve tempo, una storia di pochi giorni per adeguare il contratto di Italiano ai risultati raggiunti: ritorno della Fiorentina in Europa con 23 punti in più rispetto alla stagione precedente. La trattativa, invece, si è prolungata più del previsto bloccando il mercato della Viola che ha già perso Torreira e Odriozola.

C’è stata una svolta nel weekend, l’accordo e’ quasi raggiunto, Italiano dovrebbe percepire un ingaggio di 1,7 milioni di euro a stagione allungando il contratto fino al 2025 oppure fino al 2024 con opzione per un’altra annata. Ci sono ancora dei dettagli da definire, martedì dovrebbe esserci l’incontro decisivo.