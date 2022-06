Calciomercato Juventus, ufficialità in arrivo: doccia gelata per Agnelli

La Juventus di Allegri è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. Dopo tanti addii il club bianconero è pronto a rivoluzionare la rosa.

La Juventus di Massimiliano Allegri è costantemente al lavoro sul mercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero è reduce da un’annata problematica e proverà a rivoluzionare la rosa rinforzandola. La squadra bianconera ha ottenuto il pass per la qualificazione alla Champions con il solo quarto posto e dopo tanti anni ha concluso la stagione con zero titoli.

Con gli addii di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi e quello sempre più probabile di Morata la squadra torinese è pronta a rivoluzionare totalmente il reparto offensivo. Allegri potrà contare su uno o anche due rinforzi nel reparto e la Juve è al lavoro per accontentare le sue richieste.

In attesa di avere novità riguardo il possibile colpo Angel Di Maria, la Juve ha messo vari esterni nel mirino e tra i nomi più importanti accostati alla storica formazione italiana ci sono il serbo Kostic ed il brasiliano David Neres. Proprio per quest’ultimo sono in arrivo però grandi novità.

Juventus, sfuma l’opzione Neres: il brasiliano al Benfica

Come riporta il portale portoghese A Bola David Neres è ormai un nuovo giocatore del Benfica. Il giocatore è già a Lisbona ed è pronto a firmare un contratto quinquennale con il club lusitano. Sfuma quindi un’interessante opportunità per i bianconeri, che, dovranno valutare opzioni alternative.

David Neres arriva dall’insolita esperienza allo Shakhtar Donetsk. Il calciatore verdeoro si era trasferito in Ucraina lo scorso gennaio. La guerra nel paese ha portato grosse difficoltà ai club ucraini e Neres non è riuscito neanche a debuttare con il nuovo club. Dopo l’Ajax e quest’esperienza il brasiliano riparte dal Portogallo.