Juventus, brutta gatta da pelare: c’è un problema serio per Allegri

La Juventus è attiva per riformare il centrocampo e, oltre Paul Pogba, potrebbe tornare a Torino una vecchia conoscenza da sistemare altrove.

La società bianconera è attiva più che mai sul fronte del calciomercato per colmare le lacune che si sono manifestate nel corso della stagione e mettere a disposizione di mister Allegri una squadra a sua somiglianza. Grande lavoro si sta facendo a centrocampo, reparto per il quale si sta portando a termine l’arrivo di Paul Pogba.

I tifosi sono in fermento da settimane per una trattativa che sembra aver trovato la sua soluzione. Il giocatore ha terminato il contratto con il Manchester United, quindi sarà tesserato a parametro zero. La Juventus lavora col francese a un triennale e si avvarrà del ‘Decreto Crescita’ per risparmiare sul pesante ingaggio, che sfiorerà i 10 milioni di euro netti a stagione.

Un ritorno attesissimo, al quale potrebbe aggiungersi un’altra operazione simile ma di tutt’altra prospettiva. Riguarderebbe l’arrivo di Aaron Ramsey, che ha lasciato la Juventus appena una stagione fa, trasferendosi ai Rangers, che nemmeno puntano su di lui.

Juventus, non solo Pogba: anche Ramsey verso il ritorno

In base a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, il giocatore era praticamente stato messo alla porta dalla Juventus, ma i Rangers non sembrano intenzionati al riscatto e quindi tornerebbe in bianconero. Non è da escludere che si opti per la rescissione contrattuale, ma l’ipotesi al momento è solo tale. La volontà del giocatore, infatti, è quella di lasciare Torino soltanto con una buonuscita economica, che per ora il club di Agnelli non starebbe prendendo in considerazione.

La società bianconera però potrebbe anche vedersi costretta a cedere all’idea, a causa del fatto che non sarà semplice trovare una squadra nel breve giro interessata a Ramsey. Inoltre, c’è l’urgenza di snellire il centrocampo per fare spazio ai nuovi acquisti. L’agente del giocatore sarebbe in arrivo in Italia proprio per definire questa scomoda situazione.