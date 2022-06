Calciomercato Juventus e Napoli, arriva l’annuncio: il big si è espresso

Dopo le ultime indiscrezioni sul trasferimento dal Napoli alla Juventus, il difensore chiarisce le sue intenzioni sul futuro.

Luciano Spalletti considera Kalidou Koulibaly imprescindibile tecnicamente e caratterialmente per il suo Napoli. Nessuno può prenderne il posto, soprattutto nell’anno in cui il capitano Lorenzo Insigne è andato via e lo stesso destino potrebbe toccare a un leader come Dries Mertens. Così al momento il senegalese è in sospeso tra la cessione su cifra convincente per il Napoli, la permanenza fino a scadenza del contratto nel 2023 o rinnovo.

Delle tre condizioni al momento nessuna pare in vantaggio sull’altra in modo netto. La possibilità più concreta di trasferimento era quella al Barcellona, destinazione che il difensore gradirebbe. Giunto alla soglia dei 30 anni, infatti, potrebbe essere l’ultimo grande contratto e anche l’opportunità di un ulteriore upgrade nella carriera.

Negli ultimi giorni è avanzata anche la possibilità di trasferirsi alla Juventus. La società bianconera l’ha nel mirino da tempo e con l’addio di Giorgio Chiellini Koulibaly sarebbe il giocatore carismatico perfetto per i bianconeri. Tuttavia, c’è un grande “però”.

Juventus su Koulibaly: il giocatore del Napoli rifiuta la destinazione

Secondo quanto riferisce ‘Il Mattino’, il grande ostacolo alla trattativa tra il Napoli e la Juventus per il senegalese non è soltanto la fermezza degli azzurri, ma anche l’intenzione stessa del giocatore. Koulibaly avrebbe confessato agli amici più stretti che non ha intenzione di trasferirsi in bianconero, nel rispetto del sentimento dei napoletani. Una scelta di cuore, considerato il grande legame tra lui e l’identità della città.

Non dovrebbe ripetersi, quindi, un “Higuain bis”. Ciò non significa che la Juventus cederà in fretta, ma la trattativa non pare destinata ad andare in porto. Inoltre, dopo le vacanze, il presidente De Laurentiis incontrerà l’agente Fali Ramadani per una chiacchierata definitiva sul rinnovo. Da lì potrebbero aprirsi due strade: Koulibaly sarà ceduto di fronte a un’offerta da 40 milioni di euro oppure andrà via l’estate prossima, a parametro zero.