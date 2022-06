Milan, il mistero Renato Sanches s’infittisce: tifosi increduli

Il mistero legato a Renato Sanches s’infittisce con l’indizio social, sempre più enigmatico: i tifosi del Milan increduli

Sta tenendo banco in casa Milan il destino di Maldini e di Massara: il 30 giugno scadranno i contratti dei due dirigenti artefici dello scudetto. Il club rossonero si sta però muovendo sul mercato, per rinforzare la squadra di Stefano Pioli in vista anche della prossima Champions League. L’ultimo posto nel girone della scorsa edizione è stato duro da digerire. La prima fascia al momento del sorteggio, darà la possibilità di avere un gruppo meno importante.

Diversi sono i giocatori monitorati dal Milan, come per esempio Botman, ma anche Renato Sanches. Entrambi giocano nel Lille e il centrocampista portoghese è il ‘prescelto’ per rinforzare il centrocampo. Su di lui, però, c’è forte l’interesse del Paris Saint-Germain che sembra sia addirittura andato in vantaggio negli ultimi giorni.

Milan, l’indizio social di Renato Sanches

Su Instagram, Renato Sanches ha postato una foto con una frase: “Scegli cos’è giusto per la tua anima e non per il tuo ego”. Una frase che lascia a tante interpretazioni. Il portoghese è quindi seguito sia dal Milan, sia dal PSG: resta da capire quale sarà la sua scelta finale e se i club troveranno un accordo. Più semplice, per ovvi motivi, per il Lille trovarlo con i parigini.

I tifosi del Milan restano abbastanza increduli e dubbiosi davanti a questo messaggio enigmatico. Renato Sanches non dovrà sbagliare la scelta della sua prossima squadra dopo essersi rilanciato al Lille: ha già fatto male al Bayern Monaco e non può, quindi, permettersi un altro fallimento in quanto ad approdo in una big.