Fabregas in Serie A: la pazza idea del presidente scatena i tifosi

Terminato la sua avventura al Monaco per Cesc Fabregas potrebbe aprirsi una clamorosa ipotesi: su di lui una squadra di Serie A.

Cesc Fabregas è stato uno dei calciatori maggiormente protagonisti dell’ultimo decennio ventennio calcistico. Tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, il centrocampista spagnolo ha portato a casa svariati trofei nazionali e internazionali, oltre naturalmente ai successi con la nazionale spagnola.

Dal 2019 Fabregas, dopo aver ottenuto successi tra Spagna e Inghilterra, ha deciso di vestire la maglia del Monaco in Ligue 1. Tre anni e mezzo in cui ha timbrato il cartellino 68 volte, ma, complice un’ultima stagione decisamente al di sotto dei suoi standard, il contratto con il club monegasco non è stato rinnovato.

Ecco che Fabregas a 35 anni appena compiuti si ritrova alla ricerca di una nuova sistemazione e di un nuovo contratto. Nonostante la carta d’identità non esattamente verde, il centrocampista spagnolo potrebbe avere diverse opzioni sul tavolo tra cui scegliere. Una di queste porta, stando quanto riferisce Repubblica, alla nostra Serie A, nello specifico alla Sampdoria.

Sampdoria, passa idea Fabregas: scende in campo il vicepresidente

La suggestione nasce per espressa volontà del vicepresidente blucerchiato Antonio Romei il quale si starebbe addirittura muovendo in prima persona per cercare di trovare l’accordo con il calciatore e rispondere al meglio ai colpi di mercato delle dirette concorrenti.

Fabregas rappresenterebbe senz’altro un ottimo colpo per il club blucerchiato. A dispetto dell’età avanzata, il centrocampista spagnolo porta con se un curriculum di altissimo livello fatto di più di 300 presenze con la maglia dell’Arsenal, 150 con quella del Barcellona e quasi 200 con la casacca blues del Chelsea. Alle quali logicamente vanno sommate le 68 con il Monaco. Numeri maturati in club di altissimo livello che fanno di Fabregas un giocatore in grado di apportare sia in campo che nello spogliatoio una mentalità vincente.