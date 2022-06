Salernitana, l’annuncio di Iervolino fa esultare i tifosi

Dopo l’incredibile salvezza, il presidente Iervolino ha dato un annuncio che ha fatto esultare i tifosi della Salernitana.

La Salernitana lo scorso dicembre era data per spacciata da tutti, ma poi con l’arrivo del presidente Iervolino è cambiato tutto. Il nuovo patron, infatti, ha preso Walter Sabatini e Davide Nicola, dando così il via ad un’incredibile rimonta che ha portato ad una storica salvezza ottenuta all’ultima giornata di campionato.

Ma subito dopo la conclusione della stagione, in casa campana c’è stato il divorzio tra Sabatini ed il presidente Iervolino per colpa di considerevoli differenze di vedute sulla strategia da adottare in questa sessione di calciomercato estiva. Il patron della Salernitana non si è fatto trovare impreparato, visto che ha ingaggiato Morgan De Sanctis, ex giocatore di Napoli e Roma, come nuovo direttore sportivo.

Proprio Iervolino, a margine della gara evento per festeggiare il compleanno della Salernitana (103 anni), ha rilasciato alcune dichiarazioni in serata: “La squadra è in grande spolvero, i nostri tifosi sono un vanto. Un club di calcio deve avere solidità. Stiamo lavorando 24 ore per garantire un gruppo di grande qualità. Ci sono tante trattative in ballo. Domani parleremo con De Sanctis. Vogliamo un team forte, di grinta e che esprima un bel calcio”. Il presidente ha poi dato un annuncio molto importante per i sostenitori granata.

Salernitana l’annuncio di Iervolino su Djuric: “E’ probabile che rimanga”

Iervolino, infatti, si è soffermato anche sul futuro di Milan Djuric: “E’ probabile che rimanga da noi. Io sono un fautore della sua permanenza perché è sia un ottimo calciatore che un uomo straordinario, importante per la città. Lui si fa trovare sempre pronto anche per tutte le idee che gli proponiamo nel sociale. Spero nella sua conferma”.

La permanenza di Djuric sicuramente farà piacere ai tifosi della Salernitana, visto che è stato tra i protagonisti della storica salvezza con 5 goal e 5 assist nelle 32 partite giocate quest’anno con la maglia granata. Il centravanti era stato accostato in queste ultime settimane anche al Napoli, che sta cercando un giocatore che possa sostituire il partente Petagna.