Napoli, la rivelazione infiamma il calciomercato: incontro con la società

In casa Napoli il futuro di alcuni giocatori è incerto. Il club azzurro ha una situazione particolare per diversi giocatori in rosa.

Il calciomercato del Napoli è in costante movimento ed in particolare sono diversi i nomi della rosa di Luciano Spalletti ad avere il proprio futuro in bilico. Bandiere del club come Ghoulam e soprattutto Lorenzo Insigne hanno detto addio mentre altri giocatori sono in scadenza e non sono certi della permanenza.

Da Koulibaly fino a Victor Osimhen nessuno è certo della permanenza nella società di De Laurentiis. Tra gli azzurri c’è chi invece vuole maggiore chiarezza e rassicurazioni dalla squadra partenopea. E’ il caso di Matteo Politano, giocatore che, nell’ultima parte della scorsa stagione, è scivolato indietro nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Attualmente l’esterno offensivo italiano si gode le vacanze a Formentera ma nelle ultime ore ha rilasciato interessanti dichiarazioni sul suo futuro: “Ci voleva un pò di vacanza, sono con la famiglia, ci stiamo rilassando un po’ in vista del rientro in campo”.

Napoli, le parole di Politano sul futuro

Il giocatore, recentemente anche in Nazionale con l’Italia di Mancini, ha commentato la stagione appena conclusa ed ha parlato del suo futuro: “A livello personale mi aspettavo qualcosa di più, poi come squadra invece abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Potevamo fare qualcosa in più, ma alla fine siamo contenti così e l’obiettivo Champions è stato raggiunto”.

Infine l’azzurro parla del futuro chiarendo il suo pensiero: “Per adesso io penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e con la società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà”. Recentemente l’agente del giocatore ha spiegato che Matteo chiedeva maggiore considerazione ed ora anche l’attaccante pone qualche dubbio sul suo futuro.