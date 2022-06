“Che devo fare?”: Inzaghi e quel retroscena che oggi fa gioire l’Inter

Romelu Lukaku verso il grande ritorno all’Inter: spunta una telefonata ad Inzaghi a inizio aprile. Tutto sarebbe cominciato il giorno del compleanno del tecnico.

I tifosi sono in attesa di riabbracciare Romelu Lukaku, il cui contributo allo scudetto è stato fondamentale. Insieme a Lautaro e Hakimi, è stato il grande protagonista della stagione con Antonio Conte, che ha segnato il nuovo e vincente ciclo nerazzurro. La stagione al Chelsea è stata dura e deludente, anche a causa del rapporto mai sviluppatosi con mister Tuchel, che non ha considerato il giocatore fondamentale per la sua squadra e il suo gioco.

I nerazzurri hanno subito approfittato della situazione e dei segnali lanciati dal calciatore per lavorare al ritorno in rosa. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’affare sarebbe ai dettagli. Dopo alcune settimane di colloqui per trovare la formula migliore, si sarebbe giunti al dunque con un colloquio in attesa quest’oggi tra le due società. Una formalità, in base a quanto riporta il quotidiano, poiché l’accordo sarebbe stato trovato.

L’affare si chiuderebbe in prestito secco a 10 milioni di euro più 2 milioni di bonus, legati all’eventuale vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. La società starebbe lavorando ai fianchi per un ulteriore sconto sulla cifra, ma ad ogni modo non è a rischio la conclusione felice del trasferimento.

Lukaku-Inter, la telefonata a Inzaghi che ha aperto la trattativa

Lo stesso belga, d’altronde, si è speso molto affinché si realizzasse questo affare. Racconta il ‘Corriere dello Sport’, che tutto è cominciato lo scorso 5 aprile, in occasione del compleanno di Simone Inzaghi. Lukaku ha telefonato all’allenatore per gli auguri, approfittandone per dichiarare il desiderio di tornare all’Inter, cominciando così l’operazione. Il tecnico avrà chiesto alla società: “Che devo fare?” rispetto al sollecito giunto e la dirigenza si è attivata.

A Milano l’attaccante percepirà 11 milioni di euro lordi a stagione, che con il ‘Decreto Crescita’ diventeranno 9 netti. Un affare che ai nerazzurri costerà in totale sul bilancio 21 milioni di euro. Un capolavoro dell’era Marotta, si direbbe, considerato che Lukaku era stato ceduto al Chelsea per 115 milioni di euro e nell’arco di un anno è rientrato alla base in prestito. Ciò a dimostrazione delle capacità del dirigenti, ma anche di quanto abbia contato il pressing da parte dello stesso attaccante. Inzaghi è felicissimo di accoglierlo e il sentimento è ricambiato da tutti i tifosi nerazzurri.