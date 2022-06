Juventus, prima il colpo di scena e poi la beffa: adesso è ufficiale

La Juventus lavora sul mercato per rendere la squadra nuovamente e completamente competitiva: ora, però, l’ufficialità sa di beffa.

La Juventus è chiamata a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa che sia competitiva, sotto ogni punto di vista. Servono rinforzi in quasi tutti i reparti, compreso quello offensivo per cui il club aveva messo gli occhi sull’esterno destro. Ora, però, è arrivata l’ufficialità che può apparire come una beffa.

La Juventus ha come primo obiettivo, per la prossima stagione, quello di tornare a vincere. Dal momento che la stagione da poco conclusa non ha regalato neppure un trofeo. Massimiliano Allegri ha giurato il suo amore alla Vecchia Signora ma, di rimando, ha anche fatto una richiesta precisa: mettere a segno colpi mirati e importanti sul mercato.

Ad interessare alla Juve, nel contesto del mercato, c’è stato almeno fino a poco fa anche il profilo di David Neres. Attaccante del club ucraino Shakhtar Donetsk. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 20 milioni di euro, viste le qualità tecniche e la giovane età (classe 1997) che hanno fatto diventare questo colpo decisamente futuribile e appetibile. Pochi minuti fa, tuttavia, è arrivata una notizia ufficiale che beffa Allegri e i bianconeri.

Calciomercato Juventus, sfuma l’ipotesi di poter prendere Neres: l’esterno destro è ufficialmente passato al Benfica

David Neres è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Benfica. L’attaccante, ala destra, ha infatti detto addio allo Shakhtar Donetsk e ha intrapreso una nuova avventura, in vista della prossima stagione. Proprio lui che è stato, nei giorni scorsi, accostato anche alla Juventus.

Certamente la prima scelta di Allegri e della Juventus, per la corsia di destra, ricade sempre su Angel Di Maria, ma l’operazione appare ancora molto complicata. I bianconeri aspettano una risposta da parte dell’argentino e, nel frattempo, monitorano altre situazioni. L’opzione che portava al 25enne brasiliano adesso è però ufficialmente da scartare. Il passaggio al Benfica chiude ad ogni possibilità.