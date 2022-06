Calciomercato Juventus, Allegri esulta: trovato l’accordo

Le notizie che arrivano dalla Germania sono una grande notizia per i tifosi della Juventus: la trattativa sarebbe vicina alla chiusura per l’attaccante serbo.

La Juventus lavora all’atteso colpo per rinforzare gli esterni offensivi. L’obiettivo al quale si lavora da tempo è il serbo Filip Kostic, di proprietà dell’Eintracht Francoforte. La trattativa, iniziata con i consueti sondaggi, ha cominciato a decollare da poco e pare che non sia troppo lontana dalla fumata bianca, secondo le informazioni ultime che arrivano dalla Germania.

Secondo quanto riferisce ‘Sport1’, infatti, l’esterno ha trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un triennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione. Un gioco da ragazzi, considerata la grande disponibilità di Kostic.

Difficile, invece, è stato far vedere i tedeschi sulle richieste, ben consapevoli di poter ritrovare nella cessione del calciatore la giusta cifra per dare vita a un’importante plusvalenza.

Le informazioni che arrivano dalla Germania riferiscono che l’Eintracht chiedeva inizialmente 20 milioni di euro, mentre la Juventus era disposta a metterne sul piatto solamente una somma decisamente inferiore, aggiungendo però dei bonus non troppo difficili da raggiungere, legati a presenze e risultati della squadra.

L’ultima offerta giunta sarebbe da 12,5 milioni di euro e i tedeschi insistono per 17 milioni, compromesso al quale sono giunti non con poca fatica. La distanza è ancora abbastanza ampia, ma c’è maggiore disponibilità da entrambe le parti affinché si riesca a concludere l’affare nel breve giro, soddisfacendo i desideri e le necessità economiche il più possibile. Nel frattempo Kostic attende, ma la Juventus dovrà fare attenzione poiché non è l’unico club forte sull’esterno. Il serbo piace anche in Liga e non è da escludere in particolar modo una proposta da parte dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.