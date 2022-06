Calciomercato Napoli, i tifosi tremano: un nuovo caso Higuain?

Questa sessione estiva di calciomercato potrebbe portare tanti addi in casa Napoli. I tifosi, infatti, temono un altro caso Higuain.

E’ un calciomercato molto intenso in casa Napoli. In casa azzurra, infatti, già c’è stato il doloroso addio di Lorenzo Insigne e gli arrivi del georgiano Kvaratskhelia e di Mathias Olivera, ma ci sono anche altre tantissime indiscrezioni che ruotano intorno alla squadra guidata da Luciano Spalletti.

Nel team partenopeo ci sono tanti giocatori che potrebbero cambiare aria nelle prossime settimane: da Dries Mertens e David Ospina, passando per Fabian Ruiz, a Kalidou Koulibaly. Se il contratto dei primi due giocatori con il Napoli scadrà a fine mese, quello dello spagnolo e del difensore centrale l’anno prossimo.

Quelli che possono lasciare il Napoli già nelle prossime settimane sono sicuramente Mertens ed Ospina, considerando che i loro rinnovi al momento sono molto improbabili. Mentre Fabian Ruiz e Koulibaly potrebbero rimanere per un altro anno in scadenza. Ma proprio sul senegalese i tifosi hanno paura di rivivere un ‘nuovo caso Higuain’.

Calciomercato Napoli, la Juventus continua a muoversi per Koulibaly: i tifosi temono un nuovo caso Higuain

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, la Juventus, sta cerdando un difensore molto forte, dopo l’addio di Giorgio Chiellini, ed avrebbe individuato in Koulibaly il profilo ideale per sostituirlo. I dirigenti bianconeri si stanno muovendo per prendere il centrale senegalese e già in questa settimana si potrebbero registrare altri passi in avanti.

I tifosi del Napoli, intanto, dopo Gonzalo Higuain nel 2016, sperano di non rivedere un altro loro beniamino vestire la maglia della tanto ‘odiata’ Juventus. Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per non perdere già quest’anno Koulibaly, vista anche la ferma richiesta da parte di Luciano Spalletti di far restare il giocatore senegalese almeno per un altro anno.