Donnarumma in crisi, dal Milan arriva la sentenza a sorpresa

Donnarumma e la stagione piena zeppa di alti e bassi: dal Milan arriva la sentenza (e il consiglio) a sorpresa. Anche i tifosi spiazzati.

Lo sfogo in diretta alla Rai, dopo la super batosta contro la Germania, è stata soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopotutto, per Donnarumma, questo 2022 non è stato certo semplice. Anzi, i tanti errori col PSG e con la Nazionale lo hanno messo spesso in crisi e sotto l’attenzione della critica.

Critica che, soprattutto in Italia, è sempre stata molto precisa e vigile agli scivoloni dell’ex Milan. Da quelli in Champions League con la maglia dei parigini, a quelli nelle qualificazioni Mondiali e in Nations League con l’azzurro della Nazionale.

Insomma, la figura di Donnarumma resta nell’occhio del ciclone, colpevoli i tanti alti e bassi che hanno disegnato un periodo di crisi per l’ex portiere rossonero.

Donnarumma in crisi, arriva dal Milan la sentenza (e il consiglio) a sorpresa

Un periodo che non è passato inosservato anche al presidente del Milan, Paolo Scaroni. Il numero uno dei lombardi ha parlato quest’oggi di Donnarumma ai microfoni di ‘Rai GR Parlamento’, toccando diversi temi oltre l’attuale numero uno dei parigini.

“L’esperienza al Paris Saint-Germain gli avrà certamente giovato. Anzi, penso sia stata una cosa assolutamente positiva per la sua crescita – spiega Scaroni, facendo riferimento al campano e spiazzando i tifosi – Le facciate e le cadute aiutano a crescere. I giovani devono anche poter prendere qualche scivolone”.

Una sentenza, ma anche un consiglio tra le righe, quello di Scaroni a Donnarumma: i momenti no ci stanno e fanno parte del gioco, il tutto sta nel coglierli e utilizzarli per crescere. Le cadute per l’ex Milan, così come per qualsiasi giovane, sono fondamentali per poter progredire.