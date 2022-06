Calciomercato Torino, un attaccante per Juric: trovata l’intesa

Il Torino cerca nuovi rinforzi abbattendo i costi per la prossima stagione: per Juric pronto un attaccante

La stagione del Torino è stato di alto livello rispetto alle precedenti. L’idea è quella di non lottare più per la salvezza fino all’ultima giornata, ma di condurre campionati tranquilli valorizzando i giocatori. Però, Ivan Juric è desideroso del grande salto, di quelli che ti portano in Europa o quantomeno a ridosso delle big. Le parole nei postpartita di fine stagione sono state chiarissime.

Tuttavia, il Torino perderà Bremer e probabilmente anche Belotti. La cessione del primo, però, potrebbe smuovere quel mercato che non è ancora decollato. Juric vuole tanti acquisti per la sua proposta di gioco, molto dispendiosa e bisognosa di qualità e alternative in panchina. Non è ancora decollata alcuna trattativa, anche perché il ds Vagnati cerca sconti per i vari Praet e Mandragora.

Torino, intesa trovata per Pellegri

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Torino ha trovato l’intesa per Pietro Pellegri con il Monaco. Messo in ombra da Belotti nell’ultima stagione, oltre che dagli infortuni, l’attaccante italiano dovrebbe restare alla Mole per 5,5 milioni di euro. Agli esordi sembrava destinato a essere il centravanti della Nazionale, ma appunto i tanti infortuni lo hanno limitato.

Si tratta comunque di un classe 2001, che con il progetto giusto -al netto della forma fisica- potrebbe essere un grande rinforzo per il Torino. Nelle prossime ore dovrebbero esserci degli aggiornamenti più dettagliati, con il Monaco che vuole cedere il giocatore e, a quanto pare, Cairo ha formulato l’offerta giusta.