“Ci sta lavorando”: Roma, Mourinho prova a piazzare il sogno di mercato

Dopo la vittoria della Conference League da parte della sua Roma, Mourinho sta lavorando per un grandissimo colpo di mercato.

E’ un periodo molto felice per i tifosi della Roma, vista la vittoria della Conference League da parte della squadra di José Mourinho. Era da troppo tempo, ben quattordici anni, che un team così importante come quello giallorosso non vinceva un trofeo. Il grande merito del tecnico portoghese è stato quello di ricompattare intorno a lui un ambiente così complicato come quello capitolino.

Nonostante il successo della Conference League, José Mourinho è ben conscio che la squadra ha bisogno di essere rinforzata per cercare di qualificarsi l’anno prossimo in Champions League. La Roma, di fatto, ha un bel gap da recuperare rispetto a squadre come Milan, Inter, Napoli e Juventus.

La società, però, non si è scoraggiata, anzi. Tiago Pinto, infatti, ha già ingaggiato Matic, svincolatosi dal Manchester United, a parametro zero. Il calciatore sarà sicuramente uno dei perni del centrocampo di José Mourinho, che si sta adoperando per regalare ai tifosi giallorossi un colpo che sarebbe eccezionale.

Mercato Roma, Mourinho sta provando a prendere Cristiano Ronaldo: i dettagli

Come quanto scritto da ‘Leggo’, di fatto, l’ex allenatore di Inter e Real Madrid vorrebbe portare a Roma un grandissimo calciatore: “Ipotesi Ronaldo? Mourinho ci sta lavorando . I due, come tutti sanno, hanno lo stesso procuratore, ovvero Jorge Mendes. L’agente sarebbe anche d’accordo di tentare tale operazione di mercato, visto che l’attaccante non rientra nei parametri di ten Hag”.

L’ostacolo più grande, sempre come riportato dal quotidiano, è rappresentato dall’ingaggio di Cristiano Ronaldo di ben 23 milioni di euro all’anno. Il portoghese, inoltre, così come ha fatto con la Juventus, non utilizzerebbe il Decreto Crescita ma la flat tax, che garantirebbe a lui, e non alla Roma, dei risparmi sugli incassi provenienti dall’esterno. Bisogna anche ricordare che sul giocatore c’è sempre l’interesse dello Sporting Lisbona, suo primissimo club, e di offerte che potrebbero pervenire dalla MLS.