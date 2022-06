Calciomercato Cagliari, affare a sorpresa col Napoli: scambio per il big

Torna a farsi sentire un nome in casa Napoli: l’idea d’intreccio, già avuta a gennaio con il Cagliari, è di nuovo sul tavolo delle trattative.

Il Napoli sta lavorando per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. I nomi che vengono accostati al club sono diversi. Ma ora è (ri)spuntato anche un profilo che già a gennaio era stato vicino. C’è in questo caso l’intreccio con il Cagliari.

Il Cagliari è chiamato a ripartire dalla Serie B, dopo l’amara retrocessione che è diventata realtà solamente qualche settimana fa. Il Napoli, invece, vuole restare ai vertici della classifica di Serie A anche nel corso degli impegni siglati 2022/2023, che si avvicinano sempre di più.

In un certo senso, allora, i destini delle due squadre potrebbero intrecciarsi. Al Napoli, infatti, continua a piacere Nahitan Nandez che già lo scorso gennaio era stato vicino a un eventuale trasferimento in azzurro. Le richieste del Cagliari, per mandare in porto l’operazione, sono ben precise.

Calciomercato Napoli, il nome di Nandez torna in voga: in cambio il Cagliari chiede Zanoli

Come riferito nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, quindi, il Napoli tramite il direttore sportivo Giuntoli ha avviato i contatti con il Cagliari per comprendere se ci sono margini di trattativa per Nahitan Nandez. Il club sardo, di rimando, avrebbe chiesto informazioni su Alessandro Zanoli.

Il Napoli, al momento, si sarebbe però limitato solamente a richiedere informazioni. Prima di tutto perché, se Demme non dovesse dire addio, il centrocampo non avrà poi tanto l’esigenza di essere rinfoltito. Poi perché l’idea di dover far partire Zanoli in cambio di Nandez potrebbe non alletterebbe più di tanto gli azzurri che in lui ha risposto fiducia già in questa stagione da poco conclusa. Se ne riparlerà dunque, ma la formula più papabile potrebbe essere, in caso di accelerata, quella di prestito oneroso con diritto di riscatto.