Calciomercato, il Napoli può contare su un colpo ‘gratis’: “Sogno l’azzurro”

Il Napoli può contare sulle qualità del centrocampista che ora può rientrare dal prestito e che ha dichiarato amore: “Sogno l’azzurro”.

Tempo di calciomercato, che ormai a breve aprirà ufficialmente. Il Napoli pensa alle operazioni più convenienti da effettuare per rendere ancora più competitiva la propria squadra. A questo proposito, un giocatore in prima persona ha dichiarato amore al club di De Laurentiis.

Questa mattina, accostato al Napoli, c’è il nome di Gianluca Gaetano. Il centrocampista classe 2000 è cresciuto nelle giovanili del club e man mano ha scalato le varie gerarchie. Arrivando in prima squadra. La società ha poi deciso di mandarlo in prestito alla Cremonese per permettergli di trovare maggiori minuti di gioco.

Proprio alla Cremonese il trequartista ha fatto bene e ha avuto modo di mettersi in mostra. Ora però sogna solamente un destino per se stesso: quello che lo porta a fare ritorno a Napoli, per mettersi a servizio del club che l’ha visto crescere. Ecco le sue dichiarazioni.

Calciomercato Napoli, Gaetano vuole tornare a disposizione di Spalletti: ecco cos’ha dichiarato

A parlare del futuro, ai microfoni del ‘Corriere del Mezzogiorno’, è stato lo stesso Gianluca Gaetano. Il classe 2000, di proprietà del Napoli, è stato nella stagione da poco conclusa alla Cremonese e ha contribuito alla promozione del club in Serie A. Quest’oggi ha rivelato, però, il proprio sogno di fare ritorno in azzurro: “Sono più maturo, più responsabile grazie all’esperienza a Cremona”.

“In ritiro – ha proseguito il giocatore – andrò a lottare per far parte del Napoli, darò il massimo ogni secondo disponibile per questa maglia. Il mio sogno è giocare e vincere nel Napoli, sogno l’azzurro. Sono a disposizione di Spalletti, pronto a soddisfare le sue richieste”. Le intenzioni di Gaetano, quindi, appaiono chiare. La palla ora passa al club che potrebbe portare in rosa un centrocampista ‘gratis’, perché già appartenente appunto alla propria rosa.