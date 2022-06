Calciomercato Inter, salti di gioia per i tifosi: il doppio annuncio è una manna

Inter, doppio annuncio di calciomercato e tifosi in delirio totale. Il club nerazzurro potrà contare su due uomini imprescindibili.

L’Inter di Steven Zhang sta vivendo ore decisamente infuocate per ciò che riguarda il calciomercato estivo. Il club nerazzurro è alle prese con la questione rinnovi. Blindare i top player della rosa è la priorità della società, al lavoro senza sosta con Beppe Marotta e Piero Ausilio. I due manager nerazzurri sono impegnati per evitare di perdere i migliori calciatori della formazione.

Oggi è il giorno di Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro, dopo l’incontro di ieri durato circa tre ore, potrebbe essere confermato già in giornata fino al 2024, con opzione per la stagione 2025. L’allenatore dei nerazzurri, però, ha chiesto di non lasciar partire i top player della propria formazione.

Mercato Inter, l’agente di Bastoni esce allo scoperto

Il prossimo anno, per restare competitivi e dare l’assalto alla testa della classifica generale, servirà l’aiuto di tutti. Non a caso, oggi, la sede dell’Inter ha visto tanto movimento ed un gran via via. Anche Tullio Tinti, agente di Bastoni, è stato presente a Milano per un colloquio con il club nerazzurro.

Il portale ‘Tuttomercatoweb.com’ ha raccolto alcune sue brevi dichiarazioni all’uscita dalla sede nerazzurra. Di seguito uno stralcio del suo intervento: “Come va? Va sempre bene. Se ci siamo per il rinnovo di mister Inzaghi? Sì, sì. Il futuro di Bastoni? Lui in questo momento è in vacanza, ma resta all’Inter al 100%. Quando il club ci chiamerà rinnoveremo il contratto”.

Il doppio annuncio di mercato è una vera e propria manna dal cielo per i tifosi dell’Inter che anche il prossimo anno saranno guidati dal tecnico ex Lazio. Oltre ai sogni del mercato estivo, però, c’è un’altra buona notizia. Il rinnovo di Bastoni significa programmazione in vista delle prossime stagioni. La squadra, dunque, resterà competitiva anche l’anno che verrà: l’obiettivo è dare filo da torcere al Milan di Stefano Pioli, vittorioso in Serie A solo pochi mesi fa.