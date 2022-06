“Entro questa settimana”: Juventus, sorpasso sull’Inter per la chiusura

La Juventus è al lavoro per la prossima stagione. La dirigenza vuole accontentare le richieste di Allegri e fornirgli una rosa adeguata.

La Juventus lavora in vista della prossima stagione e l’obiettivo è plasmare una rosa gradita al tecnico Massimiliano Allegri. La squadra bianconera ha salutato diversi giocatori, altri sono in bilico e la dirigenza è ancora in attesa di piazzare i primi colpi in entrata. In casa Juve sarà fondamentale rivoluzionare il reparto offensivo ma non solo.

Con gli addii di Bernardeschi e Dybala e con il futuro di Kean e soprattutto Alvaro Morata in forte dubbio la Juventus deve cambiare l’attacco. La dirigenza, in attesa di novità dal fronte Angel Di Maria, è a caccia anche di una punta che possa affiancare o sostituire il bomber bianconero Dusan Vlahovic.

Il club bianconero sta sondando diversi nomi in questa sessioni di calciomercato e per vari ruoli. Uno dei ruoli che serve alla formazione di Allegri è il terzino sinistro, visto le prove poco convincenti nell’ultima stagione sia di Alexsandro che di Luca Pellegrini.

Juventus, passi in avanti per Cambiaso

Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Alfredo Pedullà la Juventus quest’oggi ha fatto importanti passi in avanti per l’esterno del Genoa Andrea Cambiaso. Il giocatore è ambito da diversi club di Serie A ed in particolare dall’Inter, ma i bianconeri sembrano aver fatto lo sprint decisivo.

La società bianconera avrebbe offerto 3 milioni di euro ed il cartellino di un giocatore, un’offerta importante per un giocatore in scadenza di contratto. Il giornalista conferma: “Su Cambiaso ci sono Fiorentina, Atalanta, Bologna e Sassuolo ma la Juve sembra davanti a tutti e vuole chiudere entro questa settimana”. L’Inter è dietro, in questo momento, impegnata su altri fronti. Juve e Cambiaso sempre più vicini, a meno che non ci siano sorprese nerazzurre.