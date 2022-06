Calciomercato Roma, l’affare è ufficiale: c’è l’annuncio del club

Dopo l’arrivo di Matic, la Roma di Mourinho ha annunciato una cessione ufficiale in sede di calciomercato.

Dopo il grandissimo successo della Conference League, tra i tifosi della Roma si respira tantissimo entusiasmo. Tantoché già sono state staccate più di 33mila tessere nella campagna abbonamenti per la prossima stagione. Il più grande successo di José Mourinho è stato proprio quello di ricompattare un ambiente così complicato come quello capitolino intorno a lui.

Il tecnico portoghese, però, è anche consapevole che per far serpeggiare ancora questa felicità tra i sostenitori giallorossi dovranno essere presi giocatori importanti in questa sessione di mercato. L’anno prossimo, infatti, la Roma dovrà sicuramente fare di tutto per cercare di tornare a disputare la Champions League e per farlo dovrà assolutamente ridurre il gap con le prime quattro.

La società non è ferma a guardare. Il club capitolino, infatti, ha già preso Matic. Il giocatore, svincolatosi dal Manchester United, sarà sicuramente uno degli uomini chiave del centrocampo di José Mourinho. Ma la Roma ha anche un altro obiettivo, ovvero quello di sfoltire la rosa e proprio su tale aspetto è arrivata l’ufficialità di una cessione.

Calciomercato Roma, è ufficiale la essione di Fuzato all’UD Ibiza

La Roma, infatti, ha comunicato il trasferimento di Daniel Fuzato all’UD Ibiza. Ecco la nota ufficiale del club capitolino: “Arrivato dal Palmeiras nel 2018, l’estremo difensore lascia la Società dopo tre stagioni, nelle quali ha disputato 8 partite. Al giocatore vanno i migliori auguri del Club per il prosieguo della sua carriera”.

Daniel Fuzato, come quanto riportato da ‘Sky Sport’, si trasferirà a zero all’UD Ibiza. La Roma, infatti, ha ceduto gratuitamente il cartellino del portiere, tuttavia conservando una percentuale sulla futura rivendita (esattamente il 30 per cento). Il team giallorosso potrebbe anche percepire un bonus di 300mila euro, ma solo in caso di promozione in Liga del team spagnolo.