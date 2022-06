“Incontro fissato”: Roma scatenata, Mourinho attende il gioiellino

La Roma continua a lavorare forte sul mercato e prepara l’assalto al gioiellino: la notizia a sorpresa fa esultare José Mourinho.

La vittoria della Conference League è stato un traguardo importante, ma soprattutto può essere stato l’inizio di qualcosa di grande. In particolare, la Roma adesso vuole fare sul serio e ricominciare la prossima stagione da dove è appena terminata questa conclusasi.

Per farlo, però, i giallorossi avranno bisogno di una mano corposa dal mercato. L’arrivo di Matic è già un buon inizio, così come la possibilità di un rinnovo (con tanto di permanenza) per Zaniolo.

Di certo, al momento, c’è la volontà dei Friedkin e di Thiago Pinto di voler consegnare nelle mani di José Mourinho una squadra forte e attrezzata, già dalle primissime battute di questa sessione estiva.

Roma, c’è l’incontro per il gioiellino: la notizia a sorpresa fa esultare anche Mourinho

Una volontà che sta spingendo forte le mosse e le strategie di mercato dei capitolini. E dopo l’arrivo di Matic, altri sembrano pronti ad essere indirizzati al meglio. Come rivelato dal collega di ‘Sky Sport, Gianluca Di Marzio, la Roma è pronta ad affondare il colpo per il gioiellino del Sassuolo, Davide Frattesi.

“La prossima settimana è stato fissato un incontro tra Thiago Pinto e il club neroverde, per comprendere i margini dell’operazione”: così, il noto esperto di mercato ha annunciato sul proprio portale, facendo il punto sull’affare tra capitolini ed emiliani.

Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro, ma la Roma può sfruttare una clausola circa l’incasso del 30% dalla futura rivendita. Una clausola che adesso può giocare a favore dei giallorossi, intenti a battere la concorrenza di Inter e Milan sul giovane calciatore della Nazionale italiana. E Mourinho dalla sua non può che godersela e incrociare le dita, nell’attesa di accogliere l’ennesimo rinforzo.