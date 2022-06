Cessioni Roma, non solo Mkhitaryan: pronto un altro addio a sorpresa

Le cessioni della Roma potrebbero finanziare il mercato in entrata nel corso dell’attuale sessione di mercato estiva. Non solo Mkhitaryan, i giallorossi sarebbero pronti a dire addio a un altro centrocampista

La Roma è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in chiave acquisti, ma prima si concentrerà sulla situazione legata alle cessioni. Dopo l’addio di Mkhitaryan, il quale svolgerà le visite mediche con l’Inter nella giornata di mercoledì, la Roma potrebbe dire addio anche a Cristante.

Il centrocampista della Nazionale, valutato circa 20 milioni di euro, piace alla Juventus, ma attenzione al clamoroso ritorno di fiamma del Milan. I rossoneri potrebbero prendere in considerazione l’idea di riabbracciare il giocatore qualora dovessero arrivare offerte irrinunciabili per Bennacer.

Cristante piace particolarmente a Pioli, il quale potrebbe schierarlo al fianco di Tonali in mezzo al campo o come prima alternativa a Renato Sanches qualora il Milan dovesse chiudere l’affare con il Lille per il centrocampista portoghese.

Cessioni Roma, Cristante e Shomurodov verso l’addio

Non solo Cristante, la Roma potrebbe dire addio anche a Shomurodov, fuori dai piani futuri di Mourinho e pronto a lasciare i giallorossi di fronte a un’offerta concreta. L’ex Genoa piace a diverse squadre di Serie A, ma attenzione anche ad alcune sirene dalla Premier League. I giallorossi potrebbe incassare circa 15 milioni dal suo addio.

Esclusa la cessione di Kumbulla: il giovane centrale difensivo resterà alla corte di Mourinho anche nel corso della prossima stagione. In chiave, acquisti, invece, i giallorossi potrebbero tentare l’affondo su un nuovo vice Abraham. Non trovano conferme le indiscrezioni su Simeone. Nelle ultime starebbe avanzando anche l’idea del clamoroso ritorno di Dzeko, in uscita dall’Inter.