Allegri ha scelto il vice Vlahovic: si può chiudere a costo zero

Dzeko alla Juve nei panni di vice Vlahovic: potrebbe essere questa la pazza idea di Allegri e della società bianconera per completare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e arricchirlo di carisma ed esperienza

Come rivelato da “SportMediaset” nelle scorse ore, la Juventus potrebbe valutare il clamoroso affondo su Dzeko nel ruolo di vice Vlahovic nel corso della prossima stagione. L’attaccante dell’Inter potrebbe dire addio ai nerazzurri in caso di doppio acquisto di Lukaku e Dybala.

La doppietta di Marotta sul fronte acquisti, potrebbe chiudere le porte della titolarità a Dzeko, il quale sarebbe pronto a valutare l’inizio di una nuova avventura lontano da Milano. La Juventus osserva interessata: non è un mistero che Allegri abbia espresso il suo gradimento per l’attaccante bosniaco, già da diverse stagioni.

L’affare potrebbe entrare nel vivo solo ed esclusivamente a costo zero. Dzeko e l’Inter potrebbero raggiungere un accordo su una buonuscita e la Juventus, dopodichè, piomberebbe sul centravanti bosniaco a parametro zero e da svincolato. Nessuna particolare conferma, ma l’idea starebbe prendendo quota in maniera totale.

Dzeko-Juve, pronto l’affondo bianconero: superato Arnautovic?

La Juventus potrebbe abbandonare la pista Arnautovic e concentrare le sue attenzioni su Dzeko. L’attaccante bosniaco rispecchierebbe alla perfezione il profilo tracciato da Allegri per il ruolo di vice Vlahovic. Forza fisica, esperienza e abilità nel gioco aereo e gioco di sponda.

L’unico punto interrogativo sarà rappresentato della richieste economiche del centravanti ex Roma. La Juventus potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta biennale da circa 4 milioni di euro a stagione. Sono attese novità nel corso dei prossimi giorni. Nel frattempo l’Inter potrebbe annunciare ufficialmente Lukaku e Dybala.