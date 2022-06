Inter, ancora una beffa dal Bologna: è successo di nuovo

La stagione dell’Inter si è conclusa ufficialmente. Quest’oggi sono arrivate però brutte notizie per la società di Steven Zhang.

La prima stagione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è stata una buona annata. Nonostante addii illustri come quelli di Eriksen, Hakimi e soprattutto Romelu Lukaku il tecnico nerazzurro ha vinto con il club milanese la supercoppa italiana e la Coppa Italia, entrambe battendo in finale la Juventus, da sempre più grande rivale del club nerazzurro.

L’unico grande rammarico in casa Inter è lo scudetto, che, i campioni d’Italia in carica hanno perso contro i cugini del Milan, protagonisti di un grande finale di stagione. Sia Inzaghi che i tifosi del club non possono dimenticare la gara che ha deciso la lotta scudetto, il recupero infrasettimanale perso nell’ostico match di Bologna contro la squadra di Mihajlovic.

Decisivo per la vittoria del club felsineo è stato il grave errore del portiere Radu, utilizzato quel giorno a causa di un problema fisico occorso al capitano Handanovic. Il campionato è finito, ma Bologna resta una squadra maledetta in questa stagione, questa volta protagonista anche per le giovanili.

Inter, brutta sconfitta nella finale scudetto Under 17

Si è disputata questa sera la finale scudetto nella categoria Under 17 tra Inter e Bologna. Il club nerazzurro era in controllo del match, sul 2 a 0 a circa quindici minuti dal termine, quando è accaduto l’incredibile.

I nerazzurri erano in doppio vantaggio grazie alla doppietta di Thomas Berenbruch, ma il Bologna non ha mollato e ci ha creduto sino alla fine. La squadra, allenata da Tiziano Polenghi, ha ribaltato il match con tre gol in dodici minuti. Prima il rigore di Ravaglioli ed infine la doppietta di Meneguzzo che ha regalato l’incredibile successo agli emiliani. Il Bologna non vinceva un titolo in questa categoria dal lontano 2001.