“Mi sentirei a casa…”: l’annuncio che strizza l’occhio alla Juve e non solo

La Juve guarda con grande attenzione al calciomercato e le opportunità che questo presenta. In queste ore è arrivato l’annuncio.

In sede di calciomercato ci si guarda intorno, anche per cercare di capire quali possano essere le soluzioni migliori per il futuro. Non parliamo soltanto dei club, sia chiaro, visto che i calciatori hanno ad oggi una facoltà di scelta molto più decisiva rispetto al passato. Non ci sono soltanto i soldi a determinare il futuro di un giocatore, sia chiaro, e dunque le valutazioni che si fanno sono sempre tante. C’è la famiglia, l’attaccamento ad una determinata città, ma anche la capacità di adattarsi al cambiamento.

Non ha ancora chiarito il suo futuro l’attaccante Domenico Berardi, attenzionato praticamente da tutti i top club di Serie A. Il suo legame con la città di Sassuolo è viscerale, visto che sono ben 11 anni che veste i colori neroverdi. Ma mai come quest’anno, sembra davvero sia arrivato il momento giusto per cambiare aria, provare una nuova esperienza e salutare Modena.

Berardi, l’annuncio sul futuro: un messaggio a Juve e altre pretendenti

Su Berardi, come detto, ci sono gli occhi di diversi club. La Juventus, ad oggi, pare sia la prima candidata a strappare Berardi al Sassuolo. Senza dimenticare, però, Milan, Roma ed anche il Napoli di Luciano Spalletti. Ma cosa vuole fare l’attaccante? La verità è che anche per lui la possibilità di lasciare Modena, ad oggi, rappresenterebbe un punto di svolta positivo, la possibilità di dare uno slancio alla propria carriera considerando anche l’età che avanza.

A parlare del futuro è stato proprio lo stesso giocatore, nel corso di un’intervista rilasciata alla rivista ‘Chi’ insieme alla moglie Francesca Fantuzzi. “Sarei pronto a lasciare Modena e vivere in un’altra città? Mi piace abitare a Modena, sono 11 anni che vivo qui”, ha spiegato Berardi rispondendo a domanda precisa. “Ma sono arrivato a un punto in cui soffrirei meno il cambiamento grazie a mia moglie e mio figlio, con loro mi sentirei a casa in qualunque città”, le parole del giocatore. Insomma, un annuncio che sembra proprio un segnale lanciato a quelle che sono le sue pretendenti.