Napoli, stavolta ci siamo: l’affare si farà, salti di gioia per Spalletti

Il Napoli è vicino a chiudere la trattativa. Spalletti può esultare, i due club sembrano aver trovato una cifra sulla quale convergere.

Nelle ultime settimane le voci attorno al mercato del Napoli hanno riguardato per la maggior parte i rinnovi e le potenziali cessioni. Dopo le grane contrattuali di Mertens e Koulibaly, anche su Fabian Ruiz si addensano nudi circa il suo futuro.

De Laurentiis però guarda anche al mercato in entrata. Gli arrivi di Olivera e Kvaratskhelia non bastano per un club che comunque, anche in regime di riduzione del monte ingaggi, conserva l’ambizione di lottare per un posto in Champions League anche nella prossima stagione.

In entrata quindi Giuntoli continua a lavorare. Profili giovani e non eccessivamente costosi da regalare al tecnico Spalletti al fine di avere una rosa comunque competitiva. Come ad esempio il difensore norvegese Leo Ostigard. Messosi in mostra con la maglia del Genoa la scorsa stagione, ma di proprietà del Brighton, Ostigard ha attirato su di se le attenzioni di diversi club tra cui anche il Napoli.

Napoli, Ostigard nome caldo per la difesa: accordo di massima col Brighton

Stando a quanto riporta il collega Gianluca Di Marzio, la trattativa tra Napoli e Brighton sarebbe anche ad un punto abbastanza avanzato. Le due squadre, dopo diversi giorni di trattative serrata, sarebbero giunte ad un punto d’incontro sulla base di 5 milioni di euro.

Ballano ancora i dettagli e i bonus di contorno, ma il club inglese sembrerebbe propenso a cedere il calciatore a quelle cifre. Dal canto suo Ostigard non ha fatto mai mistero di voler restare nel campionato italiano dove la scorsa stagione, con la maglia del Genoa, ha offerto ottime prestazioni in campo.