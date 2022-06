Calciomercato Inter, salti di gioia per Inzaghi: affare fatto, ha firmato

L’Inter continua a essere assoluta protagonista del calciomercato di Serie A: è arrivata la firma che ufficializza un nuovo rinforzo.

Mancano ancora una decina di giorni all’apertura ufficiale del calciomercato, ma le trattative fremono e vengono registrati quotidianamente nuovi colpi. Protagonista assoluta di questa fase iniziale l’Inter di Beppe Marotta e Simone Inzaghi, decisa a tornare in testa alla Serie A.

Mentre continua a trattare il ritorno di Romelu Lukaku e il possibile arrivo di un’altra stella come Paulo Dybala, la Beneamata si prepara ad annunciare un rinforzo di spessore nel mirino da tempo e adesso ufficiale. Si tratta di Henrikh Mkhitaryan, che il prossimo 30 giugno si svincolerà dalla Roma e andrà dunque a indossare la maglia nerazzurra.

Il 33enne trequartista armeno, che in passato ha indossato le maglie di club prestigiosi come Borussia Dortmund, Manchester United e Arsenal prima di trascorrere tre stagioni in Italia con la maglia della Roma, ha lasciato poco fa la sede del club nerazzurro come riportato da Tuttomercatoweb. Si attende quindi a breve l’ufficialità dell’accordo che lo legherà al club meneghino.

Inter, ufficiale l’arrivo di Mkhitaryan

Arrivato in Italia nell’estate 2019 circondato da non poco scetticismo, Mkhitaryan ha dimostrato sul campo di avere ancora molto da dare al calcio. Indicato fin da giovanissimo come una sicura stella, il trequartista armeno ha dovuto fare i conti durante la carriera con una serie di problemi fisici che ne hanno frenato l’ascesa.

Il timore era che a Roma avrebbe imboccato la fase discendente. Sensazione sbagliata, perché sul campo “Miky” ha risposto alla grande: 116 presenze in giallorosso, 29 gol e una miriade di assist in 3 stagioni ad alto livello, l’ultima conclusa con la conquista della Conference League.

Adesso l’ennesima big in cui ricamare il suo calcio. All’Inter Mkhitaryan potrebbe operare sia come trequartista in appoggio alle punte che come vice-Calhanoglu. Starà a Simone Inzaghi, che certo farà i salti di gioia all’idea di avere a disposizione un giocatore tanto forte e duttile, trovare il giusto modo per utilizzarlo al meglio.