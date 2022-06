“Di Maria? Vorrei che venisse, lo chiamerò…”: Juve gelata, c’è l’annuncio

Angel Di Maria è il sogno di mercato della Juve. I bianconeri devono però fare i conti con una chiamata che potrebbe cambiare tutto.

Non è un mistero che il grande sogno di mercato della Juve per questa sessione si chiami Angel Di Maria. L’ormai ex PSG è nel mirino dei bianconeri che però, oltre alla difficoltà col calciatore devono fare fronte anche alla concorrenza.

Barcellona in primis, ma adesso anche il Rosario Central. Già, la squadra argentina ha in mano già una sorta di promessa da parte di Di Maria, chiudere la carriera con la maglia gialloblu. Lo stesso Di Maria, da sempre tifosi del Rosario Central, nelle scorse settimane aveva posato con i colori delle Canallas.

Fino ad oggi però Di Maria aveva sempre espresso la volontà di giocare un ultimo anno in Europa prima del ritorno in patria, ma l’arrivo di Carlos Tevez, tra l’altro ex calciatore proprio della Juve, sulla panchina del Rosario potrebbe cambiare la carte in tavola. Tevez, nella sua conferenza di presentazione ha infatti espresso la sua volontà di provare a convincere El Fideo ad anticipare il suo ritorno in Argentina.

Juve, occhio allo sgarbo di Tevez

“Appena potrò lo chiamerò.” ha dichiarato l’Apache in conferenza a proposito di Di Maria. “Ci parlerò e vedremo cosa vorrà fare. Personalmente vorrei che venisse, chi non lo vorrebbe. Sappiamo tutti quale è la sua caratura: darebbe una grandissima mano a tutti i calciatori del Rosario.”

Di Maria in campo e Tevez in panchina. I tifosi del Rosario Central già sognano. Una passione che, parole del nuovo allenatore, è stata determinante per la scelta: “Ho avuto tante offerte per allenare. Ma Rosario ha quel qualcosa in più a livello di tifosi. Adesso devo capire i ragazzi, voglio capire la voglia di giocare per il Rosario.”