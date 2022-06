Attenzione Milan, la beffa è a un passo: Maldini scuote la testa

Paolo Maldini rischia la beffa di mercato: una squadra portoghese supera il Milan nella corsa al centrocampista rivelazione dell’ultimo anno

Il Milan rischia una nuova beffa. I rossoneri dopo mesi di inseguimento assistono ora all’inserimento di altre pretendenti per il centrocampista del Lilla Renato Sanches. Il calciatore è un obiettivo di mercato di Paolo Maldini, che sta facendo la corte a vari elementi. L’obiettivo di rinforzare la squadra in vista del prossimo anno potrebbe passare attraverso una nuova delusione.

Questa volta a costringere il Milan a leccarsi le dita potrebbe essere una formazione portoghese. A complicare i piani della società rossonera arrivano notizie negative dall’altro capo del mondo. Uno dei prospetti argentini più in vista è vicino al trasferimento in Portogallo.

Calciomercato Milan: Enzo Fernandez vicino al Benfica, l’argentino è pronto a sbarcare in Portogallo

Enzo Fernandez, obiettivo di mercato di Milan e Juventus, è ormai ad un passo dall’addio al suo Paese. Il centrocampista argentino del River Plate ha riscosso l’interesse di diverse squadre europee. A sbaragliare la concorrenza ora sembra essere il Benfica. La formazione lusitana, secondo quanto riferito da TyC, sta per completare il passaggio del centrocampista.

I portoghesi hanno presentato un’offerta di 18 milioni di euro per il 75% del cartellino del calciatore. Una cifra che si avvicina alla clausola di rescissione del giovane centrocampista con il River Plate. La squadra argentina pertanto potrebbe dare il via libera al suo trasferimento in Europa.

Le qualità tecniche di Enzo Fernandez nell’ultimo anno sono emerse con grande forza. Fra le squadre che hanno messo gli occhi su di lui, tra le italiane, soprattutto il Milan. Il 21 enne n questa stagione ha giocato 34 partite segnando 8 reti.