Per l’Inter non c’è soltanto la questione Lukaku a tenere banco in queste ore. Per uno dei nerazzurri c’è una situazione da risolvere.

Chi viene e chi va, in questi di calciomercato vedremo di sicuro tanti movimenti di mercato legati alle big di Serie A. La vittoria del Milan ha dato modo alle squadre top italiane di assumere una consapevolezza: serve agire sul mercato per migliore le rose a disposizione degli allenatori. E cosi la Juventus, come anche l’Inter, il Napoli e le altre, proveranno ad operare in maniera intelligente, senza svenarsi, proprio per ridurre il gap con i rossoneri.

La sessione estiva non ha ancora preso il via ufficialmente, ma il chiacchiericcio mediatico attorno ad alcuni calciatori si è già fatto molto intenso. Da capire anche quali saranno i movimenti in uscita, e come si risolveranno alcune situazioni spigolose. In casa Inter l’argomento principale resta soprattutto il potenziale ritorno di Lukaku. Sembra ormai cosa fatta, e nelle prossime il tutto dovrebbe trovare una chiusura definitiva. Ma ci sono anche delle questioni interne da risolvere.

Inter, il PSG resta defilato per Skriniar: il difensore vuole il rinnovo

Uno dei giocatori che potrebbe finire (o almeno cosi sembrava fino a qualche settimana fa) sulla lista dei partenti, è Milan Skriniar. Per lui, come riportato anche nelle passate settimane da diversi esperti di mercato, si è fatto sotto il Paris Saint Germain che avrebbe messo sul piatto una proposta non ritenuta convincente dall’Inter. Servono più dei 60 milioni proposti dal club francese.

L’Inter, di fatto, non vorrebbe scendere sotto i 70 milioni, ma al momento il Paris Saint Germain non ha colmato il gap tra domanda ed offerta. Quale sarà, dunque, il futuro di Skriniar? Secondo quanto riportato oggi da ‘Il Corriere dello Sport’, il giocatore vorrebbe spingere per il rinnovo di contratto, per il quale c’è già un’intesa basata su una proposta di rinnovo a 5 milioni a stagione fino al 2026. Per Marotta, dunque, un bivio concreto: attendere ancora il PSG o andare a dama con il rinnovo.