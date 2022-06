Juve, l’assurda indiscrezione: nel mirino il campione del PSG

Un’indiscrezione che ha del clamoroso, quella emersa proprio in queste ore che riguarda la Juve. Spunta il nome a sorpresa.

Le vie del mercato sono infinte, e questo è un concetto che ormai tifosi ed addetti ai lavori hanno imparato ormai da tempo. Le possibilità di portare avanti e chiudere una trattativa ritenuta impossibile da alcuni, rappresenta un qualcosa di concreto. Ed allora ecco che ci si ritrova anche ad avere tra le mani delle indiscrezioni clamorose, che possono anche lasciare i tifosi senza parole.

La Juventus, negli scorsi anni, ha abituato il proprio pubblico ad avere grandi sorprese dal mercato. L’ultima che ha fatto più rumore è stata sicuramente quella relativa all’arrivo di Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del pianeta insieme a Lionel Messi. All’inizio della scorsa stagione l’addio del portoghese, che ha fatto ritorno a Manchester, e contestualmente l’investimento a campionato in corso su Vlahovic. I tifosi, però, sperano di poter arrivare a portare a Torino un altro campione del calibro di Ronaldo.

Juve, dalla Spagna azzardano: occhi puntati su Neymar, ma resta il grande ostacolo

In queste ore è emersa un’indiscrezione clamorosa che riguarda proprio la Juventus, alla quale è stato accostato un giocatore che farebbe sognare la piazza. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Sport’, il club bianconero avrebbe messo in lista anche Neymar. Un nome importantissimo che ovviamene farebbe esplodere di gioia i tifosi. Il suo addio al Paris Saint Germain è nell’ordine delle cose, il club lo lascerebbe partire.

Resta, però, un grande ostacolo che tiene al momento lontana la Juventus, cosi come altre pretendenti. L’ingaggio del brasiliano è molto importante: i 48 milioni di euro lordi che percepisce a Parigi, dopo il recente rinnovo, formano un muro potenzialmente invalicabile. Difficile (se non impossibile) che la Juventus possa portarlo a Torino a queste cifre, e dunque per dare concretezza a questa indiscrezione di mercato servirebbe un gran lavoro soprattutto da parte dell’attaccante classe ’92.