“Incompatibile con Tare”: calciomercato Lazio, affare saltato. Sarri spiazzato

La Lazio si prepara al secondo anno del progetto tecnico legato a Maurizio Sarri. Che chiede un innesto ma deve rassegnarsi a un “no”.

Come deve essere giudicata la stagione 2021/2022, appena conclusa, della Lazio di Maurizio Sarri? Difficile dirlo considerando il gioco espresso e i risultati raggiunti: il 5° posto finale certo non è un traguardo che può essere considerato deludente, ma per tutto l’anno l’Aquila è sembrata costantemente accompagnata da un cartello con scritto “lavori in corso”.

La squadra è sembrata in difficoltà nell’assimilare l’idea di calcio del tecnico Maurizio Sarri, che ha chiesto invano interventi decisi sul mercato. A stagione finita club e allenatore hanno scelto di andare avanti insieme, e la sensazione era che in estate il mister avrebbe potuto modellare meglio la squadra dentro e anche fuori dal campo.

Risolto il problema legato all’indice di liquidità, il presidente Claudio Lotito sta lavorando per accontentare Sarri. Nel mirino numerosi rinforzi, primo tra tutti il portiere Carnesecchi, esploso nell’ultima stagione in B alla Cremonese e di proprietà dell’Atalanta. Altri arriveranno, mentre fuori dal terreno di gioco il tecnico ha dovuto rassegnarsi a un secco no da parte di Angelo Peruzzi.

Lazio, Peruzzi non tornerà: Sarri lo aveva chiesto

Come riportato da Leggo.it, Sarri avrebbe infatti chiesto all’ex portiere ed ex club manager di tornare in società a livello dirigenziale. Una proposta che il diretto interessato ha declinato, pare per incompatibilità con il direttore sportivo Igli Tare.

Un rapporto che non è mai funzionato e che aveva portato al divorzio tra Peruzzi e la Lazio lo scorso anno. Dopo 5 anni di collaborazione, entrato in contrasto con il ds che il presidente Lotito considera uomo di assoluta fiducia, il club manager aveva abbandonato il proprio posto. E dato che niente è cambiato da allora non tenterà di rientrare.

Sarri, che avrebbe voluto avere in società l’ex portiere di Roma, Verona, Juventus, Inter e appunto Lazio come responsabile del settore giovanile, dovrà rassegnarsi. L’Aquila del futuro a livello dirigenziale ripartirà dai punti fermi come il presidente Lotito e il ds Tare, mentre il posto che il tecnico avrebbe voluto assegnare a Peruzzi andrà con ogni probabilità all’ex Salernitana Angelo Fabiani.