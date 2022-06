La Juve spiazza tutti: affondo sul portoghese e nuovo vice Vlahovic

Renato Sanches alla Juve per completare la linea mediana bianconera in vista della prossima stagione. Potrebbe essere questa la clamorosa idea di Cherubini e Arrivabene in vista delle prossime settimane

Assalto reale e concreto su Renato Sanches: la Juve ci proverà in maniera totale soprattutto in caso di cessione di Rabiot. Il centrocampista francese, valutato circa 15 milioni di euro, piace in Premier League, ma non è escluso un suo clamoroso ritorno al PSG.

Occhio al forte pressing del Newcastle, anche se il club inglese potrebbe affondare il colpo solamente di fronte a un’offerta inferiore considerato il contratto in scadenza del francese il prossimo giugno 2023. Renato Sanches permetterebbe ad Allegri di puntare con forte decisione sul 4-3-3.

Non solo Rabiot: la Juventus potrebbe aprire clamorosamente anche alla cessione immediata di Zakaria. Come rivelato da Paolo Bargiggia, il centrocampista svizzero potrebbe finire sul mercato totalmente a sorpresa. In uscita anche Arthur e Ramsey. Su Renato Sanches resta forte anche l’interesse del Milan e del PSG.

Renato Sanches alla Juve, serviranno 20 milioni di euro

L’affare Renato Sanches potrebbe decollare di fronte a un’offerta cash da circa 20 milion di euro. Il centrocampista portoghese, come detto, piace particolarmente ad Allegri, il quale potrebbe creare una linea mediana composta da Renato Sanchez, Locatelli e Pogba.

Non solo, in chiave acquisti occhio anche alle ultime indiscrezioni su Dzeko. L’attaccante bosniaco, con l’arrivo di Lukaku e Dybala potrebbe lasciare l’Inter. Allegri potrebbe puntare l’indice su di lui nel ruolo di vice Vlahovic nel corso della prossima stagione. Non è escluso che l’ex Roma possa rescindere il suo contratto con l’Inter dinanzi a una bunuscita.