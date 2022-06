Lukaku, finalmente la svolta: è arrivato l’accordo che cambia il destino

Lukaku, la formula dell’affare è stata definita. Il Chelsea ha finalmente trovato l’accordo che cambia il destino dell’attaccante belga.

L’Inter di Steven Zhang è al lavoro per costruire la rosa che verrà. Il direttore sportivo Piero Ausilio e Beppe Marotta sono impegnati per regalare ai tifosi nuovi innesti in vista della prossima stagione. I nerazzurri, dopo aver chiuso per il rinnovo di Simone Inzaghi, si concentreranno ora sul mercato in entrata.

L’obiettivo del mister è quello di creare una squadra che possa dare filo da torcere alle dirette concorrenti in campionato per puntare alla vittoria del tricolore, finito nelle mani dei cugini del Milan di Stefano Pioli.

La lista dei desideri per il calciomercato estivo è lunga e folta. L’Inter ha messo nel mirino Paulo Dybala e Romelu Lukaku che rappresenterebbero due colpi da novanta. I due attaccanti sono da tempo finiti nei radar del club di Zhang, ma se per l’ex Juventus tutto è fermo, per l’attaccante del Chelsea qualcosa sembra muoversi.

Calciomercato Inter, Lukaku torna in nerazzurro: la formula

Secondo l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter ed il Chelsea avrebbero già un gentlemen agreement per prolungare il prestito di Lukaku in nerazzurro di un anno. Nonostante la FIFA abbia vietato la formula del prestito biennale, un accordo verbale tra le due società prevederebbe che dopo il primo anno di ritorno a Milano, l’accordo possa essere prolungato per un’altra stagione.

La strategia non verrà messa nero su bianco. Le parti, però, grazie all’intermediazione dell’avvocato belga Ledure, avrebbero trovato la giusta intesa per la formula del trasferimento di Lukaku all’Inter.

Il ritorno di Romelu Lukaku all’Inter, dunque, si fa sempre più vicino. Nonostante le polemiche degli ultras della Curva Nord, la tifoseria è pronta a riabbracciare uno dei protagonisti dello scudetto dello scorso anno targato Antonio Conte.