Higuain scatenato: dall’insulto a De Laurentiis ai retroscena sulla Juventus

Gonzalo Higuain ha rilasciato un’intervista a ‘Tyc Sports’, in cui ha parlato a tutto tondo sia di De Laurentiis che della Juventus.

Gonzalo Higuain è sicuramente stato uno degli attaccanti più forti che abbiamo visto nel nostro campionato. L’argentino arrivò al Napoli nel 2013 dal Real Madrid per 40 milioni di euro e in tre stagioni segnò caterve di gol, riuscendo a battere anche il record di gol segnati in un solo campionato (ben 36).

Dopo quella grandissima annata, Higuain andò alla Juventus per 90 milioni di euro scatenando così l’ira dei tifosi del Napoli. Con i bianconeri riuscì a disputare una finale di Champions League (poi persa contro il Real Madrid) e a vincere 3 scudetti.

L’argentino ha avuto anche una brevissima parentesi di soli sei mesi al Milan. Proprio il ‘Pipita’ ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TyC Sports, in cui ha svelato alcuni retroscena sui suoi trascorsi sia al Napoli che alla ‘Vecchia Signora’.

Higuain: “Trasferimo alla Juventus? E’ stato un onore”

Higuain, infatti, ha parlato proprio del suo trasferimento dal Napoli alla Juventus: “Mi è costato molto prendere quella decisione, perché sapevo cosa avrebbe comportato ma non ho dubitato. Nonostante l’amore e la felicità, non c’era margine per non andare. È cominciato tutto quando ho fatto il record di 36 gol, avevamo uno squadrone che giocava da Dio e non siamo riusciti a diventare campioni. Che dovevamo fare di più? Che sia venuta la Juventus e abbia deciso di pagare 94 milioni è stato soltanto un onore e un privilegio per me, poi il male che si fa viene restituito”.

L’attaccante ha anche svelato un ‘diverbio’ con De Laurentiis “C’è un fatto su quando ero al Napoli. Si parlava della questione che secondo loro fossi sovrappeso e De Laurentiis aveva detto qualcosa di questo tipo, ovvero che ero grasso. In quell’occasione andiamo a giocare a Firenze e segno un gol. Afferrai la palla e lo guardai come per dire ‘Grasso? Grasso chi?’ Ed imprecai nei suoi confronti. Quell’anno poi feci anche il record di gol…”. Higuain si è soffermato anche su Edo De Laurentiis: “Mi feci male alla mano e disse che sarebbe stato un peccato non affrontarmi, perché voleva che il Napoli vincesse con me in campo. Tranquillo che ci sarò, pensai. Ho vinto e ti abbiamo fatto anche gol! (ride, ndr)”.

Di Sabrina Uccello