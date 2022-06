Calciomercato Juventus, doccia fredda per Allegri: tifosi delusi

In serata è arrivata una doccia fredda in sede di calciomercato sia per Allegri che per i tifosi della Juventus.

Dopo due quarti posti, la Juventus ha l’obbligo di tornare ad essere competitiva per la vittoria dello Scudetto. La ‘Vecchia Signora’ non può più certamente permettersi un altro campionato anonimo e per farlo si è subito fiondata in sede di calciomercato per allestire una squadra competitiva da regalare a Massimiliano Allegri.

I dirigenti bianconeri hanno sicuramente cominciato come meglio non potevano, visto che hanno trovato l’accordo per far tornare Paul Pogba sotto l’ombra della Mole di Torino. L’accordo è stato trovato da tempo e per l’ufficialità dell’ingaggio del centrocampista francese si attendono i primi giorni di luglio per motivi fiscali.

Pogba andrà a rinforzare un centrocampo che ha deluso in questi ultimi anni, ma la Juventus ha la necessità di rinforzare anche altri reparti come la difesa ( per sostituire Giorgio Chiellini) e l’attacco (per cercare di prendere sia un vice Vlahovic che un giocatore al posto di Paulo Dybala). Ma proprio su obiettivo per la zona offensiva bisogna registrare una ‘doccia fredda’.

Calciomercato, brutte notizie sia per Allegri che per i tifosi : la Juventus molla Di Maria

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, la Juventus ha deciso di non seguire più Angel Di Maria. La ‘Vecchia Signora’ è stanca di aspettare una risposta da parte dell’argentino, che ha chiesto altro tempo per pensare se accettare o meno la proposta fattagli dal team bianconero.

Dopo il rilancio dei giorni scorsi ( un anno di contratto a 7 milioni di euro), la Juventus si aspettava di chiudere per Di Maria in settimana ma si è dovuta ben presto ricredere. Dietro a questo tentennamento da parte del giocatore, sempre come scritto dal quotidiano sportivo, ci potrebbe essere l’interesse del Barcellona. La Juventus si concentrerà adesso sulle piste italiane che portano a Zaniolo e Berardi.