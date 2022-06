Juve, doccia gelata per Allegri: il Besiktas si fa sotto per il bomber

Brutte notizie per la Juve, che aveva messo nel mirino l’attaccante per il ruolo di vice Vlahovic. C’è l’annuncio dalla Turchia.

La Juve ha bisogno di mettere insieme i pezzi del puzzle per costruire una squadra idonea a soddisfare le pretese di Max Allegri. Dopo un campionato non soddisfacente, e che ha visto comunque la Vecchia Signora arrivare in Champions ma ben lontana dal combattere per lo Scudetto, serve un cambio di marcia netto per provare a ristabilirsi tra le contendenti per il titolo. In avanti ci sono stati grandi cambiamenti già nel corso della stagione, con l’addio di Cristiano Ronaldo all’inizio della stagione e l’arrivo di Vlahovic durante la sessione invernale di calciomercato.

Ora, però, serve completare il reparto avanzato. Il futuro di Alvaro Morata resta un’incognita, e cosi la dirigenza si sta guardando attorno alla ricerca di un vice Vlahovic. Si sono fatti diversi nomi nel corso delle ultime settimane, ed è arrivata cosi una soluzione che avrebbe soddisfatto tutti, compreso l’allenatore.

Juve, Arnautovic vice Vlahovic: un’altra squadra di fa sotto

Tra i nomi accostati al club bianconero, quello di Marko Arnautovic sembrava assolutamente calzante per il ruolo di vice Vlahovic. Il bomber ha fatto vedere buone cose con la maglia del Bologna, e la Juve ha pensato a lui come elemento da inserire nel parco attaccanti a disposizione di Massimiliano Allegri.

Nelle ultime ore, però, le cose pare si siano complicate, o quanto meno c’è stato un annuncio che potrebbe chiudere le porte a questa soluzione. L’annuncio è arrivato dal presidente del Besiktas, Ahmet Nur Cebi, riportato dal portale turco ‘Fanatik’. Insomma, per il club turco che c’è anche l’attaccante del Bologna tra i papabili per il ruolo di attaccante da reperire sul mercato.

“Haris Seferovic e Marko Arnautovic sono due dei candidati per l’attacco nella nostra agenda”, ha spiegato il patron. L’obiettivo principale, però, resta l’attaccante Wout Weghorst.