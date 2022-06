Inter, il gesto del top player costa caro: multa in arrivo, il club ha deciso

Non solo belle notizie in casa Inter. Il club nerazzurro ha appena chiuso l’affare Lukaku, ma è alle prese con un problema di natura interna.

L’Inter di Simone Inzaghi ha fallito l’obiettivo di ripetersi e conquistare nuovamente il titolo di campione d’Italia. Nonostante ciò la società è soddisfatta del tecnico, che, ha rinnovato negli ultimi giorni ed ha portato a casa due titoli. I nerazzurri sono rimasti in corsa fino alla fine ed hanno perso il titolo davvero ‘per dettagli’.

Il match decisivo, oltre al recupero di Bologna, è stato il derby di ritorno con il Milan che ha ribaltato in pochi minuti la sfida, grazie ad una doppietta di Olivier Giroud. Negli ultimi due anni Hakan Calhanoglu ha giocato sia per il Milan che per l’Inter, ma detiene lo sfortunato record di non aver vinto nessuno scudetto. Il centrocampista turco ha rilasciato importanti dichiarazioni al portale turco Tivibu Spor.

Tante parole e frecciatine, ma hanno fatto scalpore in particolare delle dichiarazioni sul tecnico dell’Inter Simone Inzaghi: “Ha contribuito a quella sconfitta nel derby in cui vincevamo 1-0 cambiando me e Perisic al 75’, glielo ho detto. Comunque è una brava persona e capisce di calcio. Nel mio trasferimento all’Inter ha giocato un ruolo fondamentale perché mi ha voluto fortemente”.

Inter, possibile multa per Calhanoglu

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà l’Inter non ha affatto gradito le dichiarazioni di Calhanoglu, parole giudicate inopportune. Il giocatore ha poi rettificato spiegando che i giornalisti hanno frainteso, ma ciò potrebbe non bastare.

Calhanoglu non avrebbe avvisato l’Inter prima di rispondere ad alcune domande e potrebbe probabilmente incorrere in una multa. Il centrocampista ha parlato a 360 gradi nell’intervista ed ha inoltre attaccato duramente l’ex compagno di squadra, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic: “Parliamo di un uomo di 40 anni, a quell’età io non farei una cosa come quella. Non ha 18 anni ma gli piace stare al centro dell’attenzione. Il suo contributo alla vittoria dello scudetto è stato quasi nullo perché non ha praticamente mai giocato. Fa di tutto per attirare l’attenzione dei tifosi”.