Inter, senti Marotta: spunta la proposta per la prossima stagione

L’Inter ragiona sulla prossima stagione di Serie A che si avvicina sempre di più: Marotta interviene e dice la sua opinione.

La stagione di Serie A 2022/2023 si avvicina ogni giorno di più. A maggior ragione per gli impegni dei Mondiali che manderanno in pausa il campionato a novembre. Tutto, infatti, partirà già a metà agosto e in merito a questo discorso ha voluto riferire il suo pensiero anche Giuseppe Marotta.

Nella giornata di oggi sono stati effettuati i sorteggi per la prossima stagione di Serie A. Molte sono state le dichiarazioni rilasciate in merito agli accoppiamenti che ne sono venuti fuori. A tal proposito, in particolare facendo riferimento all’Inter, ha parlato anche Giuseppe Marotta.

L’amministratore delegato ha fatto cenno a come il club nerazzurro vorrà affrontare i tanti impegni ravvicinati che prenderanno il via già a metà agosto di quest’anno. Sarà, infatti, questo un campionato come non se ne sono mai visti prima. Ecco allora cos’ha riferito Marotta ai microfoni di ‘Rai Radio1 Sport’.

Inter, Marotta parla della stagione di Serie A che si sta avvicinando: “La rosa dev’essere sicuramente numerosa”

A ‘Rai Radio1 Sport’, Giuseppe Marotta, in rappresentanza dell’Inter, ha affermato: “Il prossimo sarà un campionato inedito. Mai nella storia del calcio italiano avevamo assistito a un campionato condizionato da questo primo periodo in cui entro il 13 novembre si giocano 15 partite di campionato. A queste poi vanno aggiunte quelle della Champions. È evidente che gli addetti ai lavori devono tener conto di questa anomalia”.

“La rosa – ha proseguito l’amministratore dell’Inter – deve essere sicuramente molto numerosa. Questo ancora di più quest’anno è necessario, perché la compressione di impegni significa avere risentimenti muscolari, infortuni. Avremo un finale di campionato scoppiettante, la speranza è di arrivare a quegli appuntamenti in forma e soprattutto con una posizione di classifica assolutamente di grandissimo rispetto”.