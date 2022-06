Calciomercato Lazio, tifosi spiazzati: Sarri può perdere il big

Le sirene della Premier League spaventano Maurizio Sarri e Claudio Lotito: la Lazio deve alzare la posta per non farsi scippare dalle inglesi

In casa Lazio si prospetta un calciomercato ricco di novità. La società del presidente Claudio Lotito ascolta le richieste di Maurizio Sarri. Il tecnico vuole potenziare la squadra, che ha pure necessità strutturali. In porta e in difesa, i laziali devono rifare il look. Con Acerbi in uscita, fa notare il ‘Corriere dello Sport’, la retroguardia conta oggi su Patric, Kamenovic e Radu.

Il quotidiano romano, nell’edizione di questa mattina, fa anche il punto su Alessio Romagnoli. Il centrale di Anzio è alla fine del suo rapporto con il Milan e vorrebbe trasferirsi alla Lazio ma per i biancocelesti esistono le insidie della Premier League.

Calciomercato Lazio, non solo Lotito: per Romagnoli ci sono anche Newcastle e Aston Villa

La priorità di Alessio Romagnoli è vestire la maglia della Lazio. Ci si interroga però fino a che punto è disposto a farlo perché da un lato emerge il tifoso mentre dall’altro vi è anche il professionista. E quest’ultimo, dunque, non può trascurare le offerte che stanno arrivando per lui dall’Inghilterra.

La Premier League, come spiega il ‘Corriere dello Sport’, è sulle tracce del difensore centrale. Per lui ci provano l’Aston Villa ma soprattutto il Newcastle. I ‘Magpies’ hanno messo sul tavolo un’offerta da 4 milioni a stagione (l’offerta dell’Aston Villa è simile). Una cifra distante dai 5.5 milioni che il calciatore ha percepito al Milan (bottino al quale non si avvicinerà nessuno) ma comunque ben più alta rispetto a quella della Lazio, che per il momento, dopo qualche piccolo rialzo, ha prospettato un’offerta da 2.8 milioni di euro.

Sarri continua ad attendere novità da Lotito, per il momento il summit tra i due è slittato. Il tecnico però confida di arrivare ad avere presto i primi rinforzi in modo da preparare la prossima stagione già con una base larga dell’undici titolare della prossima stagione. Il presidente biancoceleste dunque ha ancora un po’ di giorni per sferrare l’assalto definitivo a Romagnoli e far disperdere le sirene inglesi.