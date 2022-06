Calciomercato Milan, doccia gelata per Maldini: l’affare è saltato del tutto

Milan, la notizia di calciomercato gela Paolo Maldini e Frederic Massar: l’obiettivo di mercato sta per firmare con un altro club.

Il Milan di Stefano Pioli è al lavoro per rinforzare la rosa in vista del prossimo campionato. Ora che il club rossonero sa chi affrontare nelle prime giornate di Serie A, è tempo di programmare il futuro prossimo. La ricetta per il successo è sempre la stessa: trovare il giusto mix di esperienza e giovani talenti è fondamentale per restare al vertice della classifica, obiettivo della società anche per l’anno che verrà.

Paolo Maldini e Frederic Massara, però, devono fare i conti con i dettami della nuova società. Cardinale, infatti, al contrario di quanto si pensava inizialmente, mette sul piatto una cifra più bassa del previsto. Per questo motivo alcuni nomi dovranno essere depennati dalla lista dei desideri del club rossonero.

Calciomercato Milan, Botman è saltato definitivamente: firma col Newcastle

Sven Botman, difensore del Lille finito nel mirino di Maldini e Massara, è il primo nome da cancellare dalla lista. Il calciatore del club francese è stato corteggiato per diverso tempo dai rossoneri, ma l’affare, ora, è definitivamente saltato. Il motivo? L’affondo decisivo del ricco Newcastle che con un’offerta da 45 milioni di euro, bonus compresi, ha convinto il club francese.

Come riferisce il portale di mercato ‘Gianlucadimarzio.com’, la proposta del Newcastle è stata accettata dal Lille ed anche il giocatore ha trovato il giusto accordo con la società di Premier League. Proprio in questo momento, infatti, le parti sono al lavoro per lo scambio dei documenti, necessari per stilare il contratto e chiudere definitivamente la trattativa. La stretta di mano finale, inoltre, è prevista già per questa sera. Può considerarsi saltato del tutto, quindi, uno dei nomi più chiacchierati delle ultime settimane in casa Milan.