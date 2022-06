Milan, mani nei capelli per Maldini: dalla Premier rovinano i piani

Il Milan si prepara a ripartire ma deve registrare l’interferenza dei club di Premier League per un gioiello da tempo nel mirino.

Con il sorteggio del calendario andato in scena oggi si può dire che la Serie A 2022/2023 abbia avuto ufficialmente inizio. Il via sul campo è previsto il prossimo 13 agosto, quello delle trattative di mercato che cambieranno i volti delle squadre al 1° luglio. E con la concorrenza che scalpita, il Milan dovrà darsi da fare per difendere lo Scudetto conquistato a Reggio Emilia lo scorso 22 maggio.

Nonostante si presenti ai nastri di partenza come campione in carica, e dunque ovvio favorito, il Diavolo è consapevole del fatto che se vincere è difficile confermarsi lo è ancora di più. Per questo, da tempo, sonda il mercato alla ricerca dei rinforzi necessari per restare in vetta. Senza considerare che sarà importante ben figurare anche in Europa.

Tra i numerosi obiettivi nella lista di Maldini e Massara, oltre a uno tra Douglas Luiz e Renato Sanches, figura anche il gioiello belga classe 2001 Charles De Ketelaere. Stella del Club Bruges e della Nazionale, il trequartista sembra finalmente pronto a mettersi alla prova nel calcio che conta. Che però potrebbe non essere necessariamente la Serie A.

Leeds e Leicester insidiano il Milan per De Ketelaere

Secondo il portale belga RTLSportBe, infatti, avrebbero manifestato un forte interesse per De Ketelaere anche due club della Premier League inglese. Nello specifico si tratta di Leeds United e Leicester City, che pur non potendo vantare il fascino del Milan possono contare sicuramente su argomenti economici decisamente convincenti.

Il Bruges chiede 40 milioni per la cessione del suo gioiello. Una cifra importante che fino a oggi ha frenato il Diavolo ma che potrebbe facilmente essere coperta dai due club, soprattutto dal Leeds che sembra prossimo alla cessione di Raphinha. L’attaccante brasiliano piace a Barcellona e Arsenal, e in caso di cessione sarebbe proprio De Ketelaere il sostituto ideale.

Una notizia che certo non piacerà a Maldini: il rinforzo inseguito tanto a lungo rischia di sfumare all’ultima curva, e la Serie A potrebbe perdere una delle stelle del calcio europeo e mondiale di domani.