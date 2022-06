“Curioso…”: Serie A, dopo il sorteggio arriva la prima frecciata

La nuova stagione di Serie A, siglata 2022/2023, si sta avvicinando: sono stati comunicati gli impegni in via ufficiale, ma non è mancata la prima frecciata.

Il calendario in vista della prossima stagione è stato comunicato quest’oggi in via ufficiale. Le squadre impegnate nel campionato, per l’edizione della Serie A 2022/2023, hanno così conosciuto il proprio percorso e gli impegni che le attenderanno. Non sono tuttavia mancate dichiarazioni in merito a quanto ne è venuto fuori.

La prossima stagione del campionato italiano di massima serie, quindi, prenderà il via a breve. Anzi, quest’anno anche con anticipo rispetto alle edizioni passate. Proprio nella tarda mattinata di oggi sono state perciò comunicate le date e le combinazioni degli incontri che attendono i vari club.

Dopo il sorteggio, attraverso i canali ufficiali del Bologna, si è espresso anche il responsabile dell’area tecnica del club. Giovanni Sartori ha infatti detto la sua sul calendario che attende il club rossoblù. Ecco allora quanto ha affermato.

Serie A, Sartori ha commentato così il calendario del Bologna: “C’è un dato molto curioso”

Così quindi Giovanni Sartori ha commentato il calendario che attende il Bologna per la prossima stagione di Serie A: “È un percorso abbastanza equilibrato: cominciamo con due trasferte impegnative contro la Lazio e i campioni d’Italia del Milan intervallate da due gare interne contro Verona e Salernitana. Sarà importante farci trovare pronti fin dalle prime giornate per fare una buona partenza”.

“Anche perché – ha proseguito – ci troveremo di fronte una stagione anomala per tutti vista la lunga pausa mondiale da metà novembre a gennaio. Ci attendono quindici partite nella prima parte, 23 dal 4 gennaio in poi. Più in generale c’è un dato molto curioso, cioè che affronteremo tutte le grandi in trasferta all’andata e in casa al ritorno. Resto però dell’idea che il calendario incida fino a un certo punto sul percorso di una squadra”.