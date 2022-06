Milan-Roma, non soltanto Florenzi: sul piatto altri due nomi

Il Milan continua a provare a immaginare la squadra del futuro e si rivolge alla Roma: oltre a Florenzi nel mirino anche altri giocatori.

Come sarà il Milan del futuro? Come sarà la squadra che dal prossimo 13 agosto scenderà in campo in Serie A per difendere lo Scudetto e figurare bene anche in Europa? Se lo chiedono tifosi e addetti ai lavori, mentre Maldini e Massara, uomini mercato rossoneri, continuano a sondare il mercato. E stringono un legame sempre più ravvicinato con la Roma.

Se i due club si incontreranno a breve per definire il riscatto di Alessandro Florenzi, pedina importante per Pioli nella corsa per lo Scudetto, di certo non mancherà occasione per parlare anche di altri nomi. Secondo Tuttosport in edicola oggi, infatti, sono ben quattro i giocatori giallorossi presenti nella lista della spesa dei campioni d’Italia.

Florenzi, appunto. Poi Zaniolo, che sembra in uscita dalla Roma nonostante le smentite di rito e che viene visto come un’alternativa a quel De Ketelaere su cui si registrano interferenze dalla Premier League. Quindi Bryan Cristante e Jordan Veretout, che andrebbero a rinforzare il centrocampo in attesa di uno tra Douglas Luiz e Renato Sanches.

Milan-Roma, contatto per quattro nomi

Cristante è cresciuto proprio nella Primavera del Milan, con cui ha esordito da professionista in Champions League non ancora 17enne. Ceduto successivamente al Benfica, sembrava essersi perso ma poi si è rigenerato all’Atalanta prima di approdare alla Roma nel 2018 per circa 30 milioni di euro.

Mourinho lo considera incedibile, ma la società potrebbe invece accordarsi per una sua cessione a fronte di un’offerta pari almeno a 25 milioni di euro secondo Tuttosport. Che indica invece in 20 il prezzo di Veretout, sicuramente meno centrale negli schemi giallorossi e comunque dato in uscita.

Si tratta di cifre comunque importanti e che al momento avrebbero fatto vacillare il Milan. Il tempo per trattare però non manca, e certo molto dipenderà anche dagli altri movimenti di mercato in entrata e in uscita che le due squadre effettueranno nelle prossime settimane.