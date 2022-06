“L’Inter non lo prende!”: l’annuncio sull’attaccante gela i tifosi

Il futuro in casa Inter è ancora tutto da scrivere, soprattutto con il calciomercato che si scalda. Arriva l’annuncio su uno degli obiettivi.

Per l’Inter le ore di mercato, o almeno queste che precedendo l’apertura ufficiale della sessione estiva, sono già caldissime. La dirigenza sta lavorando su dei nomi che tengono alta l’attenzione dei tifosi, e che fanno anche sognare l’ambiente. Il ritorno di Lukaku, ad esempio, è una delle trattative che sta monopolizzando l’attenzione del pubblico. Il tutto pare stia prendendo una forma sempre più consolidata, con il bomber belga che sembra davvero pronto a vestire nuovamente la maglia nerazzurra dopo l’anno passato al Chelsea.

C’è da capire, poi, come Beppe Marotta lavorerà per aumentare il livello e la qualità della rosa di Simone Inzaghi. Detto che c’è tanto da risolvere anche con alcuni casi interni (in primis quello della cessione di Vidal), sarà importante capire quali saranno i movimenti concreti su quali ci saranno poi i passi decisivi da qui alle prossime settimane.

Inter, l’annuncio su Dybala: tifosi spiazzati e delusi

Un altro nome che stuzzica l’interesse dei tifosi è senza dubbio quello di Paulo Dybala. L’addio alla Juventus non era scontato, soprattutto nella parte iniziale della scorsa stagione, ma le cose sono cambiate rapidamente e la Joya non ha trovato l’accordo con il club bianconero. Ed ora il futuro, ancora nebuloso considerando anche l’importanza dell’ex numero 10 bianconero.

Dove andrà Dybala? L’Inter sembra una soluzione concreta, anche se c’è chi non crede alla possibilità di vederlo approdare a Milano. Il noto giornalista Sandro Sabatini, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha parlato in maniera molto chiara e netta del futuro di Dybala, di fatto stroncando le possibilità di vederlo con indosso la maglia nerazzurra.

“Mi risulta che l’Inter non lo prende. Per l’Inter Dybala è come una fidanzata immaginaria: il corteggiamento è iniziato a Natale…”, ha spiegato Sabatini. “Ora è in grosse difficoltà a mettere un punto sulla trattativa Marotta-Dybala”, ha ancora proseguito il giornalista. Insomma, bene Lukaku ma su Dybala pare che i dubbi siano ancora tantissimi .