Milan, che mazzata per i tifosi: la sentenza di Capello è durissima

Il Milan sogna il grande colpo di mercato grazie ai fondi di Redbird: Maldini pronto ad agire ma Capello spegne i sogni dei tifosi rossoneri.

La gioia legata alla conquista dello scudetto è ormai stata archiviata. Il Milan, infatti, nella prossima stagione intende allestire una squadra ancora più competitiva in grado di piazzare il bis in campionato e togliersi quante più soddisfazioni possibili in Champions League. Il primo colpo, ovvero Divock Origi, è ad un passo: il belga arriverà in città lunedì per effettuare le visite mediche di rito e apporre la propria firma sul contratto.

Ma non ci fermerà qua. Paolo Maldini ha puntato i riflettori sul gioiello più brillante del Bruges: Charles De Ketelaere. Il trequartista classe 2001 in 49 apparizioni complessive ha totalizzato 18 gol e 10 assist, attirando le attenzioni di numerose squadre. I rossoneri intendono quindi chiudere in breve tempo la pratica tuttavia, per produrre la fumata bianca tanto attesa dai tifosi, serviranno almeno 30 milioni.

I contatti tra le parti proseguiranno nei prossimi giorni, con il Milan che intanto ha iniziato a battere altre strade. Una di queste, a sorpresa, porta a Paulo Dybala il quale si è preso alcuni giorni per riflettere dopo il summit inconcludente avuto di recente con l’Inter. Sul piatto l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha messo 5 milioni all’anno più uno legato alle presenze stagioni: una proposta che alletta poco l’argentino, molto apprezzato da Maldini.

Milan, Capello manda spegne il sogno Dybala

Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento concreto da parte del dirigente milanista tuttavia a spegnere i sogni dei tifosi ci ha pensato oggi Fabio Capello, nel corso di un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. “Dybala al Milan? Non ci credo, non lo vedo. Un sacco di chiacchiere”. L’ex allenatore ha poi commentato l’imminente arrivo di Origi.

“Ha del talento, ha giocato poco, si parlava molto bene di lui, deve tornare a dimostrare quello che era prima, quando l’ha preso il Liverpool”. Il belga, dal canto suo, si prepara a sbarcare in Italia e a diventare un nuovo giocatore del Milan. Dybala, invece, non ha ancora deciso dove andare. Il tempo delle scelte irrevocabili, però, sta per arrivare.