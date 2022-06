Calciomercato, lascia tutto e vola in MLS: giocherà con Chiellini

Il big giocherà con Giorgio Chiellini in MLS: il campionato nordamericano si arricchisce di un altro campione

La MLS in questa sessione di mercato si sta attivando molto sul mercato europeo. Lorenzo Insigne e Domenico Criscito giocheranno per il Toronto FC, desiderosa di tornare grande come ai tempi di Sebastian Giovinco. Ad approdare nella Major League Soccer è anche Giorgio Chiellini, che terminerà la sua carriera ai Los Angeles FC. Una scelta che vedrà, dunque, arricchire il campionato nordamericano di nuove stelle.

Ma non è finita qui. Anche un altro top player del calcio europeo giocherà nella Major League Soccer e precisamente sarà compagno di squadra di Giorgio Chiellini. Si tratta di Gareth Bale, che lascerà dunque non solo il Real Madrid, ma anche il calcio europeo per iniziare questa nuova esperienza.

Los Angeles FC, dopo Chiellini ecco Bale

A riferire l’arrivo di Gareth Bale è stato il giornalista Tom Bogert su Twitter. Le parti hanno trovato un accordo annuale, che permetterà dunque al gallese di avviare questa nuova esperienza una volta scaduto il contratto con il Real Madrid. Negli ultimi anni, Bale è calato molto e ha ricevuto diverse critiche per i suoi interessi che vanno al di là del calcio.

Ha comunque scritto la storia del calcio, segnando due gol pazzeschi in finale di Champions contro il Liverpool qualche anno fa. Di cui uno in rovesciata quasi dal limite dell’area, uno dei più belli della storia delle finali di Champions. Adesso avrà la possibilità di ripartire in un campionato più soft, con Chiellini.