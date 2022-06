Calciomercato Juventus, sta facendo le visite: operazione chiusa

La Juventus sta per concludere l’affare di calciomercato: il giocatore è in città e ha sostenuto le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto.

Per il giocatore Gianluca Frabotta si avvicenda una nuova avventura professionale in Serie A: sarà un nuovo tesserato del Lecce. La Juventus ha trovato l’accordo con i pugliesi neo-promossi per la cessione dell’esterno sinistro classe 1999, che potrà fin da subito cominciare la preparazione estiva con la sua nuova squadra, verso la prossima stagione.

Come riferisce ‘SKY’, il calciatore ha sostenuto le visite mediche a Lecce quest’oggi. I test sono terminati positivamente, quindi manca soltanto la firma sul contratto tra le varie parti e poi l’annuncio ufficiale, non appena i documenti saranno pronti.

L’accordo si è concluso sulla base del prestito dalla Juventus con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club bianconero. Una riprova del fatto che la società di Andrea Agnelli crede nel calciatore, ma è intenzionata a vederlo prima avere continuità per poi considerarlo in rosa.

Per Gianluca Frabotta il Lecce sarà un’occasione importante anche di riscatto, dopo la difficile stagione vissuta in prestito al Verona. Tanti infortuni susseguitisi hanno impedito all’esterno di affermarsi e di rendersi fondamentale per la squadra veneta. Il “ricordo” al quale fa affidamento la Juventus è quello dell’ottima stagione 2020-21, in occasione della quale il giocatore ha collezionato 17 ottime presenze, e delle sfide di Under-21 con la Nazionale italiana.

Il Lecce sarà l’occasione definitiva del riscatto. In giro sono già circolate immagini della giornata di Frabotta tra arrivo in città e visite mediche. Il giocatore è apparso sorridente. È sicuramente stimolato dalla nuova avventura e della sua formula, che gli dà la stessa possibilità di cominciare un percorso duraturo col Lecce o conquistare finalmente i bianconeri.